Предстоящи прегледи и консултации
„ДКЦ – 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД
Изцяло обновен сектор
„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“, нов екип и апаратура, увеличен обем дейности и услуги, удължено работно време.
За информация тел. 062 660 236
каб. 119 и 118
Предстоящи прегледи и консултации със записване на тел. 062/ 62 19 60
18 септември /петък/ 2020 г.
Доц. д-р Илия Вълков, Плевен неврохирург Клиника по неврохирургия
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“
19 септември /събота/
Доц. д-р Георги Пехливанов, София обща клинична дерматология и венерология
26 септември /събота/ 2020 г.
Д-р Ненчо Кондов, София уролог УСБАЛ по онкология
3 октомври /събота/
Проф. д-р Пламен Кинов, София ортопед – травматолог
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
Прегледите ще се извършват при спазване на всички
противоепидемиологични мерки