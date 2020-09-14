понеделник, септември 14, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Предстоящи прегледи и консултации

БОРБА БГ 0 коментара

ДКЦ – 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

 Изцяло обновен сектор

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“, нов екип и апаратура, увеличен обем дейности и услуги, удължено работно време.

За информация тел. 062 660 236

каб. 119 и 118

Предстоящи прегледи и консултации със записване на тел. 062/ 62 19  60   

18 септември /петък/ 2020 г.

Доц. д-р Илия Вълков, Плевен неврохирург  Клиника по неврохирургия

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“  

19 септември /събота/

Доц. д-р Георги Пехливанов, София обща клинична дерматология и венерология

26 септември /събота/ 2020 г.

Д-р Ненчо Кондов, София уролог УСБАЛ по онкология

3 октомври /събота/

Проф. д-р Пламен Кинов, София ортопед – травматолог

УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ“

 

 

Прегледите ще се извършват при спазване на всички
противоепидемиологични мерки

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