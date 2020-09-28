Северозападна Трета лига, VII кръг, Резултати:
„Бдин 1923” (Видин) – „Левски 2020” (Лом) 0:4
„Академик” (Свищов) – „Павликени” (Павликени) 0:1
„Първа атомна” (Козлодуй) – „Партизан” (Червен бряг) 0:1
„Левски 2007” (Левски) – „Ботев II” (Враца) 1:1
„Трявна” (Трявна) – „Дреновец” (Дреновец) 2:1
„Спартак” (Плевен) – „Пещера” (Галата) 4:2
„Севлиево” (Севлиево) – ОФК „Локомотив” (Мездра) 2:1
„Етър ВТ II” (Велико Търново) – „Янтра” (Полски Тръмбеш) 0:2
„Локомотив 1927” (Дряново) – „Вихър” (Славяново) 2:0