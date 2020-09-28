понеделник, септември 28, 2020
Последни:

Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

55 четения
Спорт 

Северозападна Трета лига, VII кръг, Резултати:

БОРБА БГ 0 коментара

„Бдин 1923” (Видин) – „Левски 2020” (Лом) 0:4

„Академик” (Свищов) – „Павликени” (Павликени) 0:1

„Първа атомна” (Козлодуй) – „Партизан” (Червен бряг) 0:1

„Левски 2007” (Левски) – „Ботев II” (Враца) 1:1

„Трявна” (Трявна) – „Дреновец” (Дреновец) 2:1

„Спартак” (Плевен) – „Пещера” (Галата) 4:2

„Севлиево” (Севлиево) – ОФК „Локомотив” (Мездра) 2:1

„Етър ВТ II” (Велико Търново) – „Янтра” (Полски Тръмбеш) 0:2

„Локомотив 1927” (Дряново) – „Вихър” (Славяново) 2:0

Вижте още

„Железничарите“ продължиха лошата серия и край морето

БОРБА БГ 0

Няма да спират футболното първенство, мачове след 1- ви или 15- ти май

БОРБА БГ 0

Късна развръзка в Джулюница, лидерът измъкна трите точки

БОРБА БГ 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!