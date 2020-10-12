понеделник, октомври 12, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

38 четения
Спорт 

Северозападна Трета лига, X кръг Резултати

БОРБА БГ 0 коментара

„Етър ВТ” – „Пещера” (Галата) 6:2

„Левски“ (Левски) – ОФК „Павликени“ 1:0

„Вихър“ – „Янтра“ (П. Тр.) 2:0

„Бдин 1923“ – „Академик“ 1:0

„Локомотив 1927“ (Др.) – „Локомотив“ (Мездра) 0:4

ОФК „Трявна“ – „Партизан“ (Ч. бряг) 0:2

„Спартак – Плевен” – „Ботев 2“ (Вр.) 1:0

„Първа атомна“ – „Левски“ (Лом) 0:1

 

Класиране:

  1. „Севлиево” (Севлиево) 24:5 25
  2. „Вихър” (Славяново) 24:7 24
  3. „Ботев II” (Враца) 24:7 23
  4. „Левски 2020” (Лом) 22:2 21
  5. „Спартак” (Плевен) 28:11 21
  6. „Партизан” (Червен бряг) 16:14 19
  7. „Павликени” (Павликени) 11:8 17
  8. „Янтра” (Полски Тръмбеш) 11:11 15
  9. „Локомотив 1927” (Дряново) 24:20 15
  10. „Етър ВТ II” (Велико Търново) 14:14 14
  11. „Левски 2007” (Левски) 12:14 11
  12. ОФК „Локомотив” (Мездра) 10:9 11
  13. „Дреновец” (Дреновец) 12:24 8
  14. „Пещера” (Галата) 15:29 8
  15. „Академик” (Свищов) 10:20 6
  16. „Трявна” (Трявна) 6:23 5
  17. „Първа атомна” (Козлодуй) 9:16 4
  18. „Бдин 1923” (Видин) 4:42 3

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