Северозападна Трета лига, X кръг Резултати
„Етър ВТ” – „Пещера” (Галата) 6:2
„Левски“ (Левски) – ОФК „Павликени“ 1:0
„Вихър“ – „Янтра“ (П. Тр.) 2:0
„Бдин 1923“ – „Академик“ 1:0
„Локомотив 1927“ (Др.) – „Локомотив“ (Мездра) 0:4
ОФК „Трявна“ – „Партизан“ (Ч. бряг) 0:2
„Спартак – Плевен” – „Ботев 2“ (Вр.) 1:0
„Първа атомна“ – „Левски“ (Лом) 0:1
Класиране:
- „Севлиево” (Севлиево) 24:5 25
- „Вихър” (Славяново) 24:7 24
- „Ботев II” (Враца) 24:7 23
- „Левски 2020” (Лом) 22:2 21
- „Спартак” (Плевен) 28:11 21
- „Партизан” (Червен бряг) 16:14 19
- „Павликени” (Павликени) 11:8 17
- „Янтра” (Полски Тръмбеш) 11:11 15
- „Локомотив 1927” (Дряново) 24:20 15
- „Етър ВТ II” (Велико Търново) 14:14 14
- „Левски 2007” (Левски) 12:14 11
- ОФК „Локомотив” (Мездра) 10:9 11
- „Дреновец” (Дреновец) 12:24 8
- „Пещера” (Галата) 15:29 8
- „Академик” (Свищов) 10:20 6
- „Трявна” (Трявна) 6:23 5
- „Първа атомна” (Козлодуй) 9:16 4
- „Бдин 1923” (Видин) 4:42 3