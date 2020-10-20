вторник, октомври 20, 2020
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Горна Оряховица Общество Общини 

Справка от Дирекция „Бюро по труда“ за свободните работни места към 20 октомври 2020 година

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ДИРЕКЦИЯ  БЮРО ПО ТРУДА –  ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
1. ГОТВАЧ СРЕДНО 1 ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%,  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
2.СЕРВИТЬОР СРЕДНО 1 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
3. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ 1
4. ОБЩ РАБОТНИК СРЕДНО,ОСНОВНО 2
5. КРАНИСТ СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН 30 ТОНА
6. ОБЩ РАБОТНИК ОСНОВНО 1 ПО ПРОЕКТ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ
7.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНО 2
8.НАЧАЛНИК СКЛАД МАТЕРИАЛИ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ-РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ПРОГРАМА ТРУДОВ ОПИТ КАТО НАЧАЛНИК СКЛАД 3 ГОДИНИ
9.ТОВАРО-РАЗТОВАРАЧ СРЕДНО, ОСНОВНО 1
10.КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 5
11.ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ СРЕДНО 1 КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ СРЕДНО 2 ТРУДОВ ОПИТ ДО 1 ГОДИНА
13.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ОСНОВНО,СРЕДНО 1 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „С”,ТРУДОВ ОПИТ КАТО ШОФЬОР 1 ГОДИНА
14.ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ СРЕДНО 2 ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „В”
15.ОБЩ РАБОТНИК ОСНОВНО 3
16.ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ СРЕДНО 1
17.ЕЛЕКТРОТЕХНИК СРЕДНО, СИЛНОТОКОВА ЕЛЕКТРО СПЕЦИАЛНОСТ 1
18.ОГНЯР НА ГАЗ СРЕДНО, ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ
19.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ,МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ СРЕДНО 20
20.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МОНТАЖЕН КОНВЕЙЕР СРЕДНО 20

СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
1. ОГНЯР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ ИНСТАЛАЦИИ ОСНОВНО 1 ПРАВОСПОСОБНОСТ
2. АНКЕТЬОРИ СРЕДНО 30
3. ОБЩ РАБОТНИК 4

СПРАВКА В СТАИ  202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА  на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ  1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

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