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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Спорт 

Елитна областна група, VII кръг. Резултати

БОРБА БГ 0 коментара

ФК „Ресен 2012“ – „Левски“ (Ляск.) 1:0

„Левски“ (Стр.) – „Изгрев – 93“ 1:2

„Чумерна“ – ФК „Недан“ 3:3

„Лозен 1924“ – „Удар“ 2:0

Класиране – Есен 2020

 

  1. ФК „Ресен 2012“ с. Ресен 7 5 1 1 15 – 9    16
  2. ФК „Лозен 1924“ гр. Сухиндол 7 4 2 1 15 – 10  14
  3. ФК „Удар“ гр. Бяла черква 7 4 2 1 17 – 10  14
  4. ФК „Изгрев 93“ с. Царевец 7 3 2 2 10 – 10  11
  5. ФК „Недан“ с. Недан 7 2 3 2 15 – 13  9
  6. ФК „Левски“ гр. Лясковец 7 2 1 4 6 – 11    7
  7. ФК „Левски 1986“ гр. Стражица 7 1 1 5 12 – 17  4
  8. ФК „Чумерна“ гр. Елена 7 0 2 5 9 – 19    2

 

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