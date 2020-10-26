Елитна областна група, VII кръг. Резултати
ФК „Ресен 2012“ – „Левски“ (Ляск.) 1:0
„Левски“ (Стр.) – „Изгрев – 93“ 1:2
„Чумерна“ – ФК „Недан“ 3:3
„Лозен 1924“ – „Удар“ 2:0
Класиране – Есен 2020
- ФК „Ресен 2012“ с. Ресен 7 5 1 1 15 – 9 16
- ФК „Лозен 1924“ гр. Сухиндол 7 4 2 1 15 – 10 14
- ФК „Удар“ гр. Бяла черква 7 4 2 1 17 – 10 14
- ФК „Изгрев 93“ с. Царевец 7 3 2 2 10 – 10 11
- ФК „Недан“ с. Недан 7 2 3 2 15 – 13 9
- ФК „Левски“ гр. Лясковец 7 2 1 4 6 – 11 7
- ФК „Левски 1986“ гр. Стражица 7 1 1 5 12 – 17 4
- ФК „Чумерна“ гр. Елена 7 0 2 5 9 – 19 2