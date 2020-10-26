Вашите онлайн обяви – 26 октомври, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЗДРАВА къща с плоча, с. Беляковец, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 0000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Добри Дял, 15000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, до Практикер, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА на 4 етаж, „Зона Б“, 50 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН на шпакловка, бул. „България“, 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 131 кв., нов, с акт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Самоводене, 360 км. м, равен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНО жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв., ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА за ремонт на два етажа, в Присово, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с панорама, „Бузлуджа“, ново строителство, 50 500 Е, 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ПАНЕЛ до Нова болница, саниран, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Бузлуджа“, 83 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, само за мебели, 88 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ, 740 кв. м, с проект, село Самоводене, 8950 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до Спортна зала, 36 00 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, Горна Оряховица, широк център, 41 600 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, на „Баба Мота“, трети етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 67 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЗДРАВА къща в село Велчево, 24 100 Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 59 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, 2 етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща за тотален ремонт, „Света гора“, 16 400 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр.Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Леденик, ремонт и гараж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

КЪЩА в Присово за ремонт, 82 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-51

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА къща в с. Ресен, 42 000 лв., от собственик, 0879 525 008.

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, до Строителния техникум, с тераса и 2 санитарни възела, 0888 970 021. 21-11

КЪЩА, с. Обединение, 0878 140 787. 10-10

ТРИСТАЕН, Езикова гимназия, 50 000 Е, 0876 821 888. 10-10

ГАРСОНИЕРА, топ център, 50 000 лв., 0876 821 888. 10-10

ЗАМЕНЯМ къща на 25 км, 0898 503 853. 10-6

ИМЕНИЕ, къща, стопански сгради, дворни места на 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 15-6

ТРИСТАЕН апартамент, 60 кв., „Чолаковци“, обзаведен, лок. парно, 1 ет., 58 000 лв., 0879 921 708. 5-5

КЪЩА с двор, Д. Липница, 900 лв.,. 0887 210 205. 6-4

УПИ 1200 м2, вилно място: „Къпиновски манастир“, 10 000 лв., 0887 510 205. 6-4

ДВУСТАЕН, юг, ет. 2, център, 0878 904 026. 6-4

1000 М2, над „Победа“, 0878 904 026. 6-4

АПАРТАМЕНТ, 40 м2, Спортна зала, юг, обзаведен, междинен, 52 000 лв., 0878 904 026. 6-4

МАЛКА къща с двор, до Първа гимназия, след ремонт, 0887 510 205. 6-4

ПРОДАВА апартамент, идеален център, 0899 707 072. 21-3

ПРОДАВАМ парцел на „Картала“, 0887 586 013. 2-2

ПРОДАВАМ гараж в кв. „Триъгълника“, 0895 216 343. 2-2

АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-2

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-2

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-2

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-2

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-2

ЮЖЕН, с 2 спални, 43 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м, с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-2

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, южен, Н.С., акт 16, 39 500 Е, 0899 921 394. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-2

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-2

ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-2

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-2

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-2

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 4000 лв., 0883 357 116.

РЕНО Клио, 2000 г., 1.2 бензин, 3 врати, обслужена, 0878 689 901. 8-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-84

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-73

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-62

ПРОДАВАМ камина 18 Kw, радиатори – 2 бр. и помпа за парно, 300 лв., 0878 601 412. 4-4

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-4

ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747. 2-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

МАЛКИ кученца Чихуахуа, 280 лв., 0878 442 684. 3-2

МАЛКО кученце, мини пинчер на 50 дни, 0886 308 478. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-589

ДВУСТАЕН, тристаен кв. “К. Фичето“, 0988 883 174. 6-4

ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-4

СУТЕРЕННА стая, 0876 102 600. 5-3

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-72

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 48-43

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-2

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ орехи и орехови ядки, 0898 688 410. 2-2

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, лукс, 500 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ с канал, вода, ток, до Сухата чешма, 70 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, нов до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, освежен, 4 етаж, до МОЛ, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, необзаведен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Старата част, 360 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 360 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до Ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Марно поле“, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДАВАМ апартамент, Търново, 0889 440 111.

СТАИ без хазяи в района на пожарната, 0877 071 722. 21-17

КВАРТИРИ/боксониери нови, идеален център, 0899 707 072. 21-13

ГАРСОНИЕРА в къща, ПМГ, 0885 498 754. 5-3

ТРИСТАЕН, широк център, 320 лв., 0876 821 888. 10-10

ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет. Не работя с агенции. Тел. на собственика: 0889 084 864, 0877 096 911. 10-5

САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 6-5

ОТДАВАМ тристаен, южен до Мола, с ТЕЦ, цена 490 лв., 0887 259 087. 5-4

РЕДОВНИ и задочници, 0884 503 909. 21-4

ДАВАМ самостоятелна стая с баня и тоалетна, интернет и телевизия на ул. „Х. Ботев“ 13, Велико Търново, 220 лв., 0878 771 333. 3-3

САМОСТОЯТЕЛНА квартира в къща, центъра, за студентки, 0887 738 107. 2-2

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696. 2-2

ДАВА под наем тристаен апартамент във В. Търново, без посредник, 0889 615 034. 8-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. ”Картала”, 300 лв., 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН комплекс, ”Мармарлия”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, кв. ”Бузлуджа”, 400 лв., 0894 678 682. 3-2

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-2

ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, до магазин ”Лидл”, кв. ”К. Фичето”, 450 лв., 0894 678 682. 3-2

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, газифициран, „Картала“, 350 лв., 0894 678 682. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

САМОСТОЯТЕЛНА таванска гарсониера, 170 лв., 0885 521 443. 3-2

СТАИ без хазяи, 0877 071 722. 21-2

ДВЕ помещения, 50 м2 „Йоновка“, 0884 926 091. 5-1

НОЩУВКИ, 7 лв., 0988 312 628. 4-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв., център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв., 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв., 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС до ХЕИ, партер, ново строителство, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, партерно ниво, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕСТОРАНТ на Самоводската чаршия, изгодно, 0878 221 658. 10-6

ГАРАЖ в района на пожарната, 0888 546 212. 5-5

ДАВАМ помещение под наем на „Никола Габровски“ 40 А, 0889 679 392. 16-3

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-196

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-134

БУС, 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-33

КАМИОНЧЕ с кран, 0879 014 411. 20-15

ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-12

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 18-8

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-3

ЗА ДОМА

РАКИДЖИЙНИЦА с. Шемшево посреща своите клиенти за поредна година. Телефон за записване: 0887 782 883. 21-16

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-652

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-82

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-748

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-577

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-266

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-163

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-146

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-146

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-134

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-134

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-134

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-134

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-134

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-115

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-96

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-60

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-33

КЪРТЕНЕ, събаряне и хамали, 0988 711 170. 27-23

ИЗХВЪРЛЯНЕ на строителни и битови отпадъци, 0988 711 170. 27-23

ОБЕМЕН бус с падащ борд, хамали, 0988 711 170. 27-23

САМОСВАЛ до 3,5 т. и хамали, 0988 711 170. 27-23

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолация, шпакловка, 0876 059 009. 21-20

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-17

ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-17

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-16

ВИК услуги – бързо, качествено и по всяко време: 0888 617 025. 21-16

ФЕКАЛЕН камион чисти ями, тоалетни и отпушва, 0886 526 499. 21-15

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги, 0899 795 728. 21-13

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви, измазване на комини, капаци, топлоизолация и др., 0888 020 187. 16-13

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 16-13

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, 0887 875 947. 16-13

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 16-13

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-12

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-12

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, шпакловки и гипсокартон, 0988 989 707. 21-12

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-11

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912. 250-10

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-8

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 20-8

ТАПИЦЕР на коли и мебели, 0882 855 859. 21-7

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-7

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-7

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-7

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-6

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя и др., 0878 748 067. 21-4

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я. 0897 215 513. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-329

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-73

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-73

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259. 21-21

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-51

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенчев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-5

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА “Колев” търси да назначи общ работник, от понеделник до петък. За повече информация, 062/64 69 98.

ЗАВЕДЕНИЕ във Велико Търново търси сервитьор/ка, 0878 282 520. 7-6

ТЪРСИМ жена за почасово почистване на офис в района на „В. Левски“ и „Н. Габровски“, 0884 326 164. 7-3

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 15-7

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-8

КРЕДИТИ с подарък, 0888 042 930. 10-8