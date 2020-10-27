Вашите онлайн обяви – 27 октомври, вторник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЗДРАВА къща с плоча, с. Беляковец, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 0000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 Е, 0895 269 196. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Добри Дял, 15000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, до Практикер, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА на 4 етаж, „Зона Б“, 50 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН на шпакловка, бул. „България“, 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 131 кв., нов, с акт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Самоводене, 360 км. м, равен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНО жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв., ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА за ремонт на два етажа, в Присово, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с панорама, „Бузлуджа“, ново строителство, 50 500 Е, 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ПАНЕЛ до Нова болница, саниран, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Бузлуджа“, 83 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, само за мебели, 88 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ, 740 кв. м, с проект, село Самоводене, 8950 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до Спортна зала, 36 00 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент, Горна Оряховица, широк център, 41 600 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, на „Баба Мота“, трети етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 67 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЗДРАВА къща в село Велчево, 24 100 Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 59 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, 2 етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща за тотален ремонт, „Света гора“, 16 400 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр.Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Леденик, ремонт и гараж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

КЪЩА в Присово за ремонт, 82 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-52

ЖИЛИЩЕ, Търново, собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА къща в с. Ресен, 42 000 лв., от собственик, 0879 525 008.

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, до Строителния техникум, с тераса и 2 санитарни възела, 0888 970 021. 21-12

ЗАМЕНЯМ къща на 25 км, 0898 503 853. 10-7

ИМЕНИЕ, къща, стопански сгради, дворни места на 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 15-7

КЪЩА с двор, Д. Липница, 900 лв.,. 0887 210 205. 6-5

УПИ 1200 м2, вилно място: „Къпиновски манастир“, 10 000 лв., 0887 510 205. 6-5

ДВУСТАЕН, юг, ет. 2, център, 0878 904 026. 6-5

1000 М2, над „Победа“, 0878 904 026. 6-5

АПАРТАМЕНТ, 40 м2, Спортна зала, юг, обзаведен, междинен, 52 000 лв., 0878 904 026. 6-5

МАЛКА къща с двор, до Първа гимназия, след ремонт, 0887 510 205. 6-5

ПРОДАВА апартамент, идеален център, 0899 707 072. 21-4

АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-3

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-3

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-3

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 2 спални, 43 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м, с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, южен, Н.С., акт 16, 39 500 Е, 0899 921 394. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-3

ПАРЦЕЛ – Малки чифлик, 0898 899 192.

ПАРЦЕЛ – Момин сбор, 0898 899 192.

КЪЩА – Драгижево, 0898 899 192.

КЪЩА в старата част с двор, 62 000 Е, 0898 899 192.

ПАРЦЕЛ, 600 м2, Беляковец, 0898 899 192.

ДВУСТАЕН, 54 000 лв., 0898 899 192.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.

РЕНО Клио, 2000 г., 1.2 бензин, 3 врати, обслужена, 0878 689 901. 8-5

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-85

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-74

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-63

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-5

МЪЖКО теле – 300 кг, гумена каруца и нова конска амуниция, 0889 483 147. 2-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

МАЛКИ кученца Чихуахуа, 280 лв., 0878 442 684. 3-3

МАЛКО кученце, мини пинчер на 50 дни, 0886 308 478. 2-2

ПОДАРЯВАМ домашно кученце Чихуахуа, 0878 442 684. 3-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-590

ДВУСТАЕН, тристаен кв. “К. Фичето“, 0988 883 174. 6-5

ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-5

СУТЕРЕННА стая, 0876 102 600. 5-4

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

ГАРСОНИЕРА, 40 000 лв., 0876 102 600. 5-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-73

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 48-44

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-3

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, лукс, 500 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ с канал, вода, ток, до Сухата чешма, 70 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, нов до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, освежен, 4 етаж, до МОЛ, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, необзаведен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Старата част, 360 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 360 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до Ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, до парк „Марно поле“, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДАВАМ жилище, Търново, 0889 440 111.

СТАИ без хазяи в района на пожарната, 0877 071 722. 21-18

КВАРТИРИ/боксониери нови, идеален център, 0899 707 072. 21-14

ГАРСОНИЕРА в къща, ПМГ, 0885 498 754. 5-4

ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет. Не работя с агенции. Тел. на собственика: 0889 084 864, 0877 096 911. 10-6

САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 6-6

ОТДАВАМ тристаен, южен до Мола, с ТЕЦ, цена 490 лв., 0887 259 087. 5-5

РЕДОВНИ и задочници, 0884 503 909. 21-5

ДАВА под наем тристаен апартамент във В. Търново, без посредник, 0889 615 034. 8-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. ”Картала”, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

ОБЗАВЕДЕН комплекс, ”Мармарлия”, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, кв. ”Бузлуджа”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, до магазин ”Лидл”, кв. ”К. Фичето”, 450 лв., 0894 678 682. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, газифициран, „Картала“, 350 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

САМОСТОЯТЕЛНА таванска гарсониера, 170 лв., 0885 521 443. 3-3

СТАИ без хазяи, 0877 071 722. 21-3

ДВЕ помещения, 50 м2 „Йоновка“, 0884 926 091. 5-2

НОЩУВКИ, 7 лв., 0988 312 628. 4-2

СТАЯ – бокс, 0898 899 192.

ТАВАНСКА гарсониера, 100 лв., 0898 899 192.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв., център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв., 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв., 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС до ХЕИ, партер, ново строителство, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, партерно ниво, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕСТОРАНТ на Самоводската чаршия, изгодно, 0878 221 658. 10-7

ДАВАМ помещение под наем на „Никола Габровски“ 40 А, 0889 679 392. 16-4

ОФИС магазин „Бузлуджа“, 0889 960 096.

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-197

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-135

БУС, 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-34

КАМИОНЧЕ с кран, 0879 014 411. 20-16

ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-13

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 18-9

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-4

ЗА ДОМА

РАКИДЖИЙНИЦА с. Шемшево посреща своите клиенти за поредна година. Телефон за записване: 0887 782 883. 21-17

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-653

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-83

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-749

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-578

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-267

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-164

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-147

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-147

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-135

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-135

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-135

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-135

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-135

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-116

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-97

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-61

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-34

КЪРТЕНЕ, събаряне и хамали, 0988 711 170. 27-24

ИЗХВЪРЛЯНЕ на строителни и битови отпадъци, 0988 711 170. 27-24

ОБЕМЕН бус с падащ борд, хамали, 0988 711 170. 27-24

САМОСВАЛ до 3,5 т. и хамали, 0988 711 170. 27-24

ГРУБ строеж, покриви, хидроизолация, шпакловка, 0876 059 009. 21-21

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-18

ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-18

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-17

ВИК услуги – бързо, качествено и по всяко време: 0888 617 025. 21-17

ФЕКАЛЕН камион чисти ями, тоалетни и отпушва, 0886 526 499. 21-16

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги, 0899 795 728. 21-14

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви, измазване на комини, капаци, топлоизолация и др., 0888 020 187. 16-14

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 16-14

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, 0887 875 947. 16-14

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 16-14

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-13

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-13

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, шпакловки и гипсокартон, 0988 989 707. 21-13

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-12

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912. 250-11

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-9

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 20-9

ТАПИЦЕР на коли и мебели, 0882 855 859. 21-8

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-8

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-8

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-8

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-7

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя и др., 0878 748 067. 21-5

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я. 0897 215 513. 21-2

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-1

ХИДРО- и топлоизолации, покривни ремонти, улуци, 0888 863 001. 21-1

РЕМОНТ на стари покриви, саниране, други. Работим в целия регион, 0882 279 749. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-330

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-74

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-74

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-52

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенчев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-6

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА “Колев” търси да назначи общ работник, от понеделник до петък. За повече информация, 062/64 69 98.

ЗАВЕДЕНИЕ във Велико Търново търси сервитьор/ка, 0878 282 520. 7-7

ТЪРСИМ жена за почасово почистване на офис в района на „В. Левски“ и „Н. Габровски“, 0884 326 164. 7-4

ТЪРСИМ жена пенсионерка за гледане на болна жена 2 г., 0885 006 058. 4-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 15-8

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-9

КРЕДИТИ с подарък, 0888 042 930. 10-9

ДИПЛОМА с N 32040/2000 г., издадена от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, факултет: „Педагогика, математика и информатика“, на Ивелина Петрова Филипова – невалидна.