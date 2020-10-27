Вашите онлайн обяви – 27 октомври, вторник
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ЗДРАВА къща с плоча, с. Беляковец, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 0000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 Е, 0895 269 196. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, тухла, до Спортна зала, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Добри Дял, 15000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН с акт 16, до Практикер, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ЗДРАВА къща в Драгижево, 30000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ГАРСОНИЕРА на 4 етаж, „Зона Б“, 50 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН на шпакловка, бул. „България“, 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 700 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 131 кв., нов, с акт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1
КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, завършен, с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ПАРЦЕЛ в Самоводене, 360 км. м, равен, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТУХЛЕНО жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв., ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1
СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕДНОСТАЕН апартамент в центъра, 22 000 Е, 0887 225 503. 120-1
КЪЩА за ремонт на два етажа, в Присово, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, с панорама, „Бузлуджа“, ново строителство, 50 500 Е, 0887 225 503. 120-1
АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
ПАНЕЛ до Нова болница, саниран, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Бузлуджа“, 83 500 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1
ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, център, само за мебели, 88 500 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ, 740 кв. м, с проект, село Самоводене, 8950 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, до Спортна зала, 36 00 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент, Горна Оряховица, широк център, 41 600 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, на „Баба Мота“, трети етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, център, 67 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЗДРАВА къща в село Велчево, 24 100 Е, 0887 225 503. 120-1
ГАРСОНИЕРА в центъра, тухла, 59 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, обзаведен, 2 етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕНА гарсониера до „Практикер“, 47 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Присово, 1067 кв. м, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща за тотален ремонт, „Света гора“, 16 400 Е, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1
НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново хилс“, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр.Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА в Леденик, ремонт и гараж, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
КЪЩА в Присово за ремонт, 82 000 лв., 0886 656 062. 120-1
КЪЩА в село Драгижево, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, бул. „Никола Габровски“, юг-изток, обзаведен, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1
МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-52
ЖИЛИЩЕ, Търново, собственик, 0899 359 767.
ПРОДАВА къща в с. Ресен, 42 000 лв., от собственик, 0879 525 008.
ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, до Строителния техникум, с тераса и 2 санитарни възела, 0888 970 021. 21-12
ЗАМЕНЯМ къща на 25 км, 0898 503 853. 10-7
ИМЕНИЕ, къща, стопански сгради, дворни места на 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 15-7
КЪЩА с двор, Д. Липница, 900 лв.,. 0887 210 205. 6-5
УПИ 1200 м2, вилно място: „Къпиновски манастир“, 10 000 лв., 0887 510 205. 6-5
ДВУСТАЕН, юг, ет. 2, център, 0878 904 026. 6-5
1000 М2, над „Победа“, 0878 904 026. 6-5
АПАРТАМЕНТ, 40 м2, Спортна зала, юг, обзаведен, междинен, 52 000 лв., 0878 904 026. 6-5
МАЛКА къща с двор, до Първа гимназия, след ремонт, 0887 510 205. 6-5
ПРОДАВА апартамент, идеален център, 0899 707 072. 21-4
АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3
ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-3
ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3
ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3
КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-3
КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-3
ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-3
ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-3
ЮЖЕН, с 2 спални, 43 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3
ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3
КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м, с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-3
ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3
МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, южен, Н.С., акт 16, 39 500 Е, 0899 921 394. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3
ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3
КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3
МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-3
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3
МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3
ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3
ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-3
ПАРЦЕЛ – Малки чифлик, 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ – Момин сбор, 0898 899 192.
КЪЩА – Драгижево, 0898 899 192.
КЪЩА в старата част с двор, 62 000 Е, 0898 899 192.
ПАРЦЕЛ, 600 м2, Беляковец, 0898 899 192.
ДВУСТАЕН, 54 000 лв., 0898 899 192.
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.
РЕНО Клио, 2000 г., 1.2 бензин, 3 врати, обслужена, 0878 689 901. 8-5
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-85
ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-74
ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-63
МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-5
МЪЖКО теле – 300 кг, гумена каруца и нова конска амуниция, 0889 483 147. 2-1
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
МАЛКИ кученца Чихуахуа, 280 лв., 0878 442 684. 3-3
МАЛКО кученце, мини пинчер на 50 дни, 0886 308 478. 2-2
ПОДАРЯВАМ домашно кученце Чихуахуа, 0878 442 684. 3-1
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-590
ДВУСТАЕН, тристаен кв. “К. Фичето“, 0988 883 174. 6-5
ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-5
СУТЕРЕННА стая, 0876 102 600. 5-4
АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3
ГАРСОНИЕРА, 40 000 лв., 0876 102 600. 5-1
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-73
КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 48-44
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-3
- КУПУВА СТОКИ
КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-2
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1
НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА, до Нова болница, 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, бул. „България“, лукс, 500 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ с канал, вода, ток, до Сухата чешма, 70 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, нов до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, освежен, 4 етаж, до МОЛ, 320 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, ремонтиран, необзаведен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, Старата част, 360 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 360 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до Ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, до парк „Марно поле“, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН с климатик, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1
ДАВАМ жилище, Търново, 0889 440 111.
СТАИ без хазяи в района на пожарната, 0877 071 722. 21-18
КВАРТИРИ/боксониери нови, идеален център, 0899 707 072. 21-14
ГАРСОНИЕРА в къща, ПМГ, 0885 498 754. 5-4
ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет. Не работя с агенции. Тел. на собственика: 0889 084 864, 0877 096 911. 10-6
САМОСТОЯТЕЛНО обзаведено жилище, 0889 433 078. 6-6
ОТДАВАМ тристаен, южен до Мола, с ТЕЦ, цена 490 лв., 0887 259 087. 5-5
РЕДОВНИ и задочници, 0884 503 909. 21-5
ДАВА под наем тристаен апартамент във В. Търново, без посредник, 0889 615 034. 8-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. ”Картала”, 300 лв., 0896 840 710. 3-3
ОБЗАВЕДЕН комплекс, ”Мармарлия”, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, кв. ”Бузлуджа”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3
ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3
ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, до магазин ”Лидл”, кв. ”К. Фичето”, 450 лв., 0894 678 682. 3-3
ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3
ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3
ОБЗАВЕДЕН, с една спалня, газифициран, „Картала“, 350 лв., 0894 678 682. 3-3
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-3
ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3
САМОСТОЯТЕЛНА таванска гарсониера, 170 лв., 0885 521 443. 3-3
СТАИ без хазяи, 0877 071 722. 21-3
ДВЕ помещения, 50 м2 „Йоновка“, 0884 926 091. 5-2
НОЩУВКИ, 7 лв., 0988 312 628. 4-2
СТАЯ – бокс, 0898 899 192.
ТАВАНСКА гарсониера, 100 лв., 0898 899 192.
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик, до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем,115 кв., център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв., 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв., 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОФИС до ХЕИ, партер, ново строителство, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, партерно ниво, 200 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ОФИС, широк център, втори етаж, 650 кв. м, 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, с климатик, 45 кв. м, 500 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, юг, център, отремонтиран, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1
РЕСТОРАНТ на Самоводската чаршия, изгодно, 0878 221 658. 10-7
ДАВАМ помещение под наем на „Никола Габровски“ 40 А, 0889 679 392. 16-4
ОФИС магазин „Бузлуджа“, 0889 960 096.
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-197
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-135
БУС, 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-34
КАМИОНЧЕ с кран, 0879 014 411. 20-16
ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-13
ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 18-9
ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-4
- ЗА ДОМА
РАКИДЖИЙНИЦА с. Шемшево посреща своите клиенти за поредна година. Телефон за записване: 0887 782 883. 21-17
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-653
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-83
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-749
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-578
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-267
ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-164
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-147
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-147
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-135
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-135
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-135
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-135
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-135
ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-116
ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-97
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-61
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-34
КЪРТЕНЕ, събаряне и хамали, 0988 711 170. 27-24
ИЗХВЪРЛЯНЕ на строителни и битови отпадъци, 0988 711 170. 27-24
ОБЕМЕН бус с падащ борд, хамали, 0988 711 170. 27-24
САМОСВАЛ до 3,5 т. и хамали, 0988 711 170. 27-24
ГРУБ строеж, покриви, хидроизолация, шпакловка, 0876 059 009. 21-21
МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-18
ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-18
ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-17
ВИК услуги – бързо, качествено и по всяко време: 0888 617 025. 21-17
ФЕКАЛЕН камион чисти ями, тоалетни и отпушва, 0886 526 499. 21-16
ДЪРВОДЕЛСКИ услуги, 0899 795 728. 21-14
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви, измазване на комини, капаци, топлоизолация и др., 0888 020 187. 16-14
РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 16-14
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, 0887 875 947. 16-14
РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 16-14
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-13
КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-13
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, шпакловки и гипсокартон, 0988 989 707. 21-13
ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-12
ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912. 250-11
ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-9
УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 20-9
ТАПИЦЕР на коли и мебели, 0882 855 859. 21-8
СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-8
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-8
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-8
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-7
ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя и др., 0878 748 067. 21-5
СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я. 0897 215 513. 21-2
МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-1
ХИДРО- и топлоизолации, покривни ремонти, улуци, 0888 863 001. 21-1
РЕМОНТ на стари покриви, саниране, други. Работим в целия регион, 0882 279 749. 21-1
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-330
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-74
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-74
ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.
- ПРЕВОДИ
МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-52
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенчев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-6
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.
ФИРМА “Колев” търси да назначи общ работник, от понеделник до петък. За повече информация, 062/64 69 98.
ЗАВЕДЕНИЕ във Велико Търново търси сервитьор/ка, 0878 282 520. 7-7
ТЪРСИМ жена за почасово почистване на офис в района на „В. Левски“ и „Н. Габровски“, 0884 326 164. 7-4
ТЪРСИМ жена пенсионерка за гледане на болна жена 2 г., 0885 006 058. 4-1
- ЗАПОЗНАНСТВА
ЖИГОЛО, 0884 417 631. 15-8
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-9
КРЕДИТИ с подарък, 0888 042 930. 10-9
ДИПЛОМА с N 32040/2000 г., издадена от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, факултет: „Педагогика, математика и информатика“, на Ивелина Петрова Филипова – невалидна.