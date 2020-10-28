Справка от Дирекция „Бюро по труда“ за свободните работни места към 27 октомври 2020 година
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
|СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
|ДЛЪЖНОСТ
|ОБРАЗОВАНИЕ
|БР.
|ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
|1. ГОТВАЧ
|СРЕДНО
|1
|ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ГОТВАЧ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА.
|2.СЕРВИТЬОР
|СРЕДНО
|1
|ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА
|3. МАШИНЕН ОПЕРАТОР ВУЛКАНИЗИРАНЕ НА ГУМИ
|СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ДВГ
|1
|4. ОБЩ РАБОТНИК
|СРЕДНО,ОСНОВНО
|2
|5. КРАНИСТ
|СРЕДНО, ОСНОВНО
|1
|ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН 30 ТОНА
|6.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
|СРЕДНО
|2
|7.НАЧАЛНИК СКЛАД МАТЕРИАЛИ
|СРЕДНО
|1
|КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ-РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ПРОГРАМА ТРУДОВ ОПИТ КАТО НАЧАЛНИК СКЛАД 3 ГОДИНИ
|8.ТОВАРО-РАЗТОВАРАЧ
|СРЕДНО, ОСНОВНО
|1
|9.КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ
|СРЕДНО
|5
|10.ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ
|СРЕДНО
|1
|КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
|11.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ
|СРЕДНО
|2
|ТРУДОВ ОПИТ ДО 1 ГОДИНА
|12.ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
|ОСНОВНО,СРЕДНО
|1
|ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „С”,ТРУДОВ ОПИТ КАТО ШОФЬОР 1 ГОДИНА
|13.ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ
|СРЕДНО
|2
|ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ „В”
|14.ОБЩ РАБОТНИК
|ОСНОВНО
|3
|15.ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ
|СРЕДНО
|1
|16.ЕЛЕКТРОТЕХНИК
|СРЕДНО, СИЛНОТОКОВА ЕЛЕКТРО СПЕЦИАЛНОСТ
|1
|17.ОГНЯР НА ГАЗ
|СРЕДНО, ОСНОВНО
|1
|ПРАВОСПОСОБНОСТ
|18.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ,МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ
|СРЕДНО
|30
|19.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МОНТАЖЕН КОНВЕЙЕР
|СРЕДНО
|30
|20.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ
|СРЕДНО
|10
|1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
|21.КРОЯЧ ТЕКСТИЛ
|СРЕДНО
|1
|1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
|22.РАБОТНИК СПОМАГАТЕЛНИ ШИВАШКИ ДЕЙНОСТИ
|СРЕДНО
|1
|23.УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА
|ВИСШЕ, ПУП, ПНУП
|1
СПРАВКА В СТАИ 202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ 1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА
|СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
|ДЛЪЖНОСТ
|ОБРАЗОВАНИЕ
|БР.
|ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
|1. ОГНЯР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ ИНСТАЛАЦИИ
|ОСНОВНО
|1
|ПРАВОСПОСОБНОСТ
|2. АНКЕТЬОРИ
|СРЕДНО
|30
|3. ОБЩ РАБОТНИК
|4
СПРАВКА В СТАИ 202, 208, 212 и ЦЕНТЪР РАБОТА на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАЯ 1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА