Вашите онлайн обяви – 28 октомври, сряда

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЗДРАВА къща с плоча, с. Беляковец, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Картала“, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 75 0000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 55 600 Е, 0895 269 196. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 4 спални, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Добри Дял, 12 900 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16 до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ИЗГОДЕН парцел, гр. Дебелец, за жилищно строителство, 2555 кв. м, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА на 4 етаж, „Зона Б“, 50 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, бул. „България“, 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 131 кв. м, нов, с акт 16, с гараж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент, с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, с двор, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Самоводене, 360 км. м, равен, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в центъра, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНО жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

КЪЩА с двор, 8000 кв. м, в село Самоводене, 13 000 Е, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА за ремонт на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ, с проект за жилищно строителство, 740 кв., Самоводене, 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ПАНЕЛ до Нова болница, саниран, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа“, 36 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Бузлуджа“, 83 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, само за мебели, 88 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ЗДРАВА КЪЩА в село Велчево, двор, 1100 кв., 24 100 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ ОТ КЪЩА, Горна Оряховица, 84 кв., 60 000 лв. 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, на „Баба Мота“, трети етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 67 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 3 етаж, 80 кв., „Бузлуджа“, 67 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент до парк „Дружба“, 44 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 2 етаж, 84 кв., предпочитана локация, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с гараж, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, кв. „Колю Фичето“, 52 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 16 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, с панорама, 75 кв. м, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Леденик, ремонт и гараж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

КЪЩА в Присово, за ремонт, 82 000 лв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНО двустаен, ново строителство, 70 кв. м, „Акация“, 41 200 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ, „Зона Б“, 1000 кв., 115 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ПРОДАВАМ двустаен апартамент, „Картала“, до „Бианко“, от собственик, 45 000 Е, 0886 258 738. 120-1

ЗАВЪРШЕНО тухлено жилище в центъра, юг, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗЕН имот в центъра, юг, 56 700 Е, Цветомир Димитров, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-53

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА къща в с. Ресен, 42 000 лв., от собственик, 0879 525 008.

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, до Строителния техникум, с тераса и 2 санитарни възела, 0888 970 021. 21-13

ЗАМЕНЯМ къща на 25 км, 0898 503 853. 10-8

ИМЕНИЕ, къща, стопански сгради, дворни места на 15 км от В. Търново, 0878 221 658. 15-8

КЪЩА с двор, Д. Липница, 900 лв.,. 0887 210 205. 6-6

УПИ 1200 м2, вилно място: „Къпиновски манастир“, 10 000 лв., 0887 510 205. 6-6

ДВУСТАЕН, юг, ет. 2, център, 0878 904 026. 6-6

1000 М2, над „Победа“, 0878 904 026. 6-6

АПАРТАМЕНТ, 40 м2, Спортна зала, юг, обзаведен, междинен, 52 000 лв., 0878 904 026. 6-6

МАЛКА къща с двор, до Първа гимназия, след ремонт, 0887 510 205. 6-6

ПРОДАВА апартамент, идеален център, 0899 707 072. 21-5

ПРОДАВАМ къща в Горна Оряховица от собственик, 0889 980 099.

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, с гараж, Н.С., 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА на груб строеж в с. Беляковец, 0898 568 560. 3-1

КЪЩИ в с. Присово, 0899 921 394. 3-1

ИЗЦЯЛО южна боксониера на междинен етаж, кв. „К. Фичето“, 0898 568 560. 3-1

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 2 спални, 43 500 евро, акт 16, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 195 кв. м, с паркомясто, 510 евро/кв. м, 0899 921 394. 3-1

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, южен, Н.С., акт 16, 39 500 Е, 0899 921 394. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1

ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-1

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-1

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор, в село Добри дял, 0894 678 682. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.

РЕНО Клио, 2000 г., 1.2 бензин, 3 врати, обслужена, 0878 689 901. 8-6

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-86

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-75

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-64

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-6

МЪЖКО теле – 300 кг, гумена каруца и нова конска амуниция, 0889 483 147. 2-2

ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747.

РАЗПРОДАВАМ: нови пералня „Аристон“ 6 кг, камера – хладилник „AEG“, 0895 356 563.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПОДАРЯВАМ домашно кученце Чихуахуа, 0878 442 684. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-591

ДВУСТАЕН, тристаен кв. “К. Фичето“, 0988 883 174. 6-6

ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-6

СУТЕРЕННА стая, 0876 102 600. 5-5

ГАРСОНИЕРА, 40 000 лв., 0876 102 600. 5-2

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-74

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 48-45

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-4

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-3

КУПУВАМ орехи и орехови ядки, 0898 688 410.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна Зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, ток, вода, рулетна врата, до парк „Дружба“, 100 лв. 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, лукс, 500 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ПАРКОМЯСТО, подземно, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, климатизиран, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, газифициран, южен, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Старата част, 360 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 360 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Марно поле“, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, до пощата, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРСОНИЕРА, до стадиона, обзаведена, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, обзаведен, панорама, до парк „Дружба“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ и помещения под наем, Христина Петрова, 0889 123 937. 120-1

ДАВАМ апартамент, Търново, 0889 440 111.

СТАИ без хазяи в района на пожарната, 0877 071 722. 21-19

КВАРТИРИ/боксониери нови, идеален център, 0899 707 072. 21-15

ГАРСОНИЕРА в къща, ПМГ, 0885 498 754. 5-5

ОТДАВАМ под наем напълно обзаведена гарсониера с включен безплатен интернет. Не работя с агенции. Тел. на собственика: 0889 084 864, 0877 096 911. 10-7

РЕДОВНИ и задочници, 0884 503 909. 21-6

ДАВА под наем тристаен апартамент във В. Търново, без посредник, 0889 615 034. 8-4

СТАИ без хазяи, 0877 071 722. 21-4

ДВЕ помещения, 50 м2 „Йоновка“, 0884 926 091. 5-3

НОЩУВКИ, 7 лв., 0988 312 628. 4-3

САМОСТОЯТЕЛНА квартира в къща, центъра за студентки, 0887 738 107.

СТАЯ за работник, до „Неделя“, 0884 314 696.

ОТ СОБСТВЕНИК, 0878 967 320. 21-1

САМОСТОЯТЕЛНА стая с кухненски бокс, без хазяи, 150 лв., 0887 859 447. 4-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. ”Картала”, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН комплекс, ”Мармарлия”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-1

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-1

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН с една спалня, газифициран, „Картала“, 350 лв., 0894 678 682. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведени, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв.м., кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв., център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт с вентилация, 200 кв., 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв., 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (ОФИС) в самия център, 35 кв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, с климатик в центъра, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС, в бизнес сграда, 65 кв., 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН (ОФИС), на човекопоток, 50 кв., център, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв.м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕСТОРАНТ на Самоводската чаршия, изгодно, 0878 221 658. 10-8

ДАВАМ помещение под наем на „Никола Габровски“ 40 А, 0889 679 392. 16-5

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-198

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-136

БУС, 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-35

КАМИОНЧЕ с кран, 0879 014 411. 20-17

ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-14

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 18-10

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-5

БУС до 4 тона включително, 0887 255 455. 16-1

ЗА ДОМА

РАКИДЖИЙНИЦА с. Шемшево посреща своите клиенти за поредна година. Телефон за записване: 0887 782 883. 21-18

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-654

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-84

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-750

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-579

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-268

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-165

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-148

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-148

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-136

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-136

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-136

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-136

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-136

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-117

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-98

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 70-62

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-35

КЪРТЕНЕ, събаряне и хамали, 0988 711 170. 27-25

ИЗХВЪРЛЯНЕ на строителни и битови отпадъци, 0988 711 170. 27-25

ОБЕМЕН бус с падащ борд, хамали, 0988 711 170. 27-25

САМОСВАЛ до 3,5 т. и хамали, 0988 711 170. 27-25

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-19

ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-19

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-18

ВИК услуги – бързо, качествено и по всяко време: 0888 617 025. 21-18

ФЕКАЛЕН камион чисти ями, тоалетни и отпушва, 0886 526 499. 21-17

ДЪРВОДЕЛСКИ услуги, 0899 795 728. 21-15

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви, измазване на комини, капаци, топлоизолация и др., 0888 020 187. 16-15

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 16-15

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, 0887 875 947. 16-15

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 16-15

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-14

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-14

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, шпакловки и гипсокартон, 0988 989 707. 21-14

ПОДМАЗВАНЕ врати, прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-13

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912. 250-12

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-10

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 20-10

ТАПИЦЕР на коли и мебели, 0882 855 859. 21-9

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 10-9

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-9

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-9

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-6

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я. 0897 215 513. 21-3

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-2

ХИДРО- и топлоизолации, покривни ремонти, улуци, 0888 863 001. 21-2

РЕМОНТ на стари покриви, саниране, други. Работим в целия регион, 0882 279 749. 21-2

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-331

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-75

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-75

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-53

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенчев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-7

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА “Колев” търси да назначи общ работник, от понеделник до петък. За повече информация, 062/64 69 98.

ТЪРСИМ жена за почасово почистване на офис в района на „В. Левски“ и „Н. Габровски“, 0884 326 164. 7-5

ТЪРСИМ жена пенсионерка за гледане на болна жена 2 г., 0885 006 058. 4-2

ТЪРСИМ шлосер/ шлосер-матричар, ако може с опит, 0888 993 588.

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 15-9

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10

КРЕДИТИ с подарък, 0888 042 930. 10-10