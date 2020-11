Един 3-секунден трик, с който ще впечатлите всеки по телефона

Когато правите работно обаждане, какво е първото ви действие, след като човекът от отсрещната страна на линията каже „Ало“?

Много често хората казват:

– „Здравейте, там ли е … ?“.

На което човекът се налага да отговори:

– „Може ли да попитам кой се обажда?“.

Разбира се, той има нужда да разбере това.

Като се обаждаме по телефона при работни разговори до непознати и малко познати лица, ние най-често първо не казваме името си. Ето защо, само за 3 секунди може да впечатлите някого по телефона със следната проста стратегия: първо се представете.

И така, някой ви казва „Ало“. А вие: „Здравейте, казвам се Джонатан Доу от компанията Acme Industries. Там ли е Джейн Смит?“.

Най-вероятният отговор: „Да, момент, сега ще ви свържа“. Или „Не, няма я, но да предам ли, че сте се обаждали“. Вие: „Благодаря“.

С тази тактика създавате доверие в получателя на обаждането и склонност да ви сътрудничи. Хубавото, приятно представяне е малък детайл в комуникацията, който може да ви набави точки във ваша полза, при това пред всякакви хора, контактите с които може да са ви много полезни – от секретарката, до главния изпълнителен директор. Защото всички в бизнеса трябва да използваме всеки подходящ момент, за да се представяме добре и да вдъхваме уважение.

Тактиката е посочена в Глава 8 („Телефонни разговори“) на книгата, издадена в САЩ, „Wait, How Do I Write This Email?, на Дани Рубин.

Източник: Мениджър Нюз