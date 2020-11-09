Вашите онлайн обяви – 9 ноември, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 52 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 86 0000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 54 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 5400 евро, 0895 269196. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 15 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 34 000 евро, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 евро, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Поликраище, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, бул. „България“, 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН завършен апартамент до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 130 кв., 86 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, с двор, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща в сърцето на Велико Търново, 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, обзаведен, до „Практикер“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в центъра, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТУХЛЕНО жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв., ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАНОРАМЕН парцел в село Шереметя, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

КЪЩА за ремонт на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор, 800 кв. м, в село Самоводене, 13 000 евро, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ с проект за жилищно строителство, 740 кв. м, Самоводене, 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, пет стаи, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

ВТОРИ етаж от къща, топ център, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, само за мебели, 88 500 лв., 0886 656 062. 120-1

ЗДРАВА къща в село Велчево, двор 1100 кв. м, 24 100 евро, 0887 225 501. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 84 кв. м, 60 000 лв., 0887 223 501. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, на „Баба Мота“, трети етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 67 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 3 етаж, 80 кв. м, „Бузлуджа“, 67 000 евро, 0887 224 501. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент до парк „Дружба“, 44 800 евро, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 2 етаж, 84 кв. м, предпочитана локация, 69 000 евро, 0887 225 501. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с гараж, 85 000 евро, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, кв. “Колю Фичето“, 52 000 лева, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, с панорама, 75 кв. м, 52 000 евро, 0887 225 501. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 33 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, център, юг/изток, 73 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ОТЛИЧНО жилище до „Лидл“, завършено, 45 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, ново, в „Картала“, гараж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

КЪЩА, Велико Търново, „Картала“, гараж, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в село Драгижево, 52 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, ново строителство, 70 кв. м, „Акация“, 41 200 евро, 0887 225 501. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 евро, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв. м, 85 000 евро, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ, Зона Б, 1000 кв., 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Присово 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ, Зона Б, 1000 кв., 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 73-61

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767. 22-7

ПРОДАВА къща в село Ресен, от собственик, 0879 525 008.

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, до Строителния техникум, с тераса и 2 санитарни възела, 0888 970 021. 21-21

ПРОДАВА апартамент, идеален център, 0899 707 072. 21-13

ПРОДАВАМ двустаен, „Акация“, обзаведен, от собственик, 36 000 Е, 0886 512 934. 15-8

АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент с 2 спални, кв. „К. Фичето“, 50 000 Е, 0898 568 560. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

ПАРЦЕЛИ в Малки чифлик, Беляковец, Присово, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

ЮЖЕН, с 1 спалня, акт 16, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МНОГОСТАЕН, 95 кв. м, център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

УПИ с гледка към яз.“Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-3

ПАРЦЕЛ в Ресен, 1162 кв. м, регулация, 9500 лв., 0882 591 520. 6-2

КЪЩА в с. Обединение, 0878 140 787. 10-1

ДВУСТАЕН, „Чолаковци“, 55 000 лв., 0883 457 770. 5-1

БОКСОНИЕРА, обзаведена, 0898 899 192.

ЕТАЖ от къща с двор, 0898 899 192.

БОКСОНИЕРА – замазка, 0898 899 192.

ГАРАЖ, „Триъгълника“, 0898 889 192.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВАМ гуми 12 цола, 0884 363 461. 5-5

ОПЕЛ Астра 2008 г., газ – бензин, 4 врати, 4300 лв., 0888 857 985.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-6

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-94

ДЪРВА за огрев, 65 лв., дървен материал, пелети, екобрикети, OSB, шперплат, руска ламперия, дюшеме, собствен транспорт, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, срещу Спортно Търново, 0882 020 181. 100-83

ДЪРВА за огрев, 0877 233 886. 80-72

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-14

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-5

КУХНЕНСКИ шкафове чамови, камина с водна риза, радиатори, печка „Мечта“, бойлер 80 л, 0887 803 096.

ТРАКТОР ЮМЗ с инвентар, 0883 507 430- 10-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ 40 броя овце и магаре, 0889 698 579. 16-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-599

ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВАМ гараж в идеален център, без посредник, 0882 411 717. 10-4

КУПУВАМ земи и гори, 0894 23 24 25. 2-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВАМ коли за скрап, 0899 869 068. 100-82

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-12

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ пърлена сланина, 0895 705 756.

КУПУВАМ орехи и орехови ядки, 0898 688 410.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, топ център, 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент, до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, лукс, 500 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, 0877 731 511. 120-1

ПАРКОМЯСТО, подземно, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, климатизиран, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, газифициран, южен, 500 лв., 0887 225 502. 120-1

ЕТАЖ от къща Старата част, 360 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 360 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, топ център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Марно поле“, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРСОНИЕРА до стадиона, обзаведена, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, обзаведен, панорама, до парк “Дружба“, 350лв., 0887 225 503. 120-1

КВАРТИРИ/ боксониери нови, идеален център, 0899 707 072. 21-13

РЕДОВНИ и задочници, 0884 503 909. 21-14

СТАИ без хазяи, 0877 071 722. 21-12

ОТ СОБСТВЕНИК, 0878 967 320. 21-9

ДАВА се помещение (склад) под наем, 130 м2, 0882 617 430. 5-4

АПАРТАМЕНТ с две спални, кв. ”Картала”, 300 лв., 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН комплекс, ”Мармарлия”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

ОБЗАВЕДЕН с една спалня, газифициран, „Картала“, 350 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

ГАРСОНИЕРА под наем, 0888 731 536. 2-2

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, 0888 947 265. 2-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 300 лв., 0885 802 080. 5-1

ТАВАНСКА гарсониера, 0898 899 192.

СТАЯ с бокс, 0898 899 192.

ДАВАМ апартамент до Спортна зала, две спални, хол и кухня. Напълно обзаведен, 400 лв., без посредник, 0897 913 464.

САМОСТОЯТЕЛНА квартира в центъра, етаж 1, стая, кухня, баня, 200 лв., 0898 35 77 88.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв., център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв., 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв., 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис) в самия център, 35 кв. м, 0887 225 501. 120-1

ОФИС с климатик, център, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС в бизнес сграда, 65 кв. м, 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН (офис) на човекопоток, 50 кв. м, център, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв. м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДАВАМ помещение под наем на „Никола Габровски“ 40 А, 0889 679 392. 16-12

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-206

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-144

БУС, 3.5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-43

ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-22

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 18-18

БУС до 4 тона включително, 0887 255 455. 16-9

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-8

БУС 1.5 т., 0888 712 947. 42-8

ЗА ДОМА

РАКИДЖИЙНИЦА с. Шемшево посреща своите клиенти за поредна година. Телефон за записване: 0887 782 883. 21-5

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-662

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-92

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-758

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-587

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-276

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-173

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-156

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-156

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-144

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-144

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-144

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-144

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-144

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-125

ЦИКЛЯ паркет, 0889 419 784. 120-106

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-5

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-43

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-26

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-22

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912. 250-20

ПОКРИВИ на ниски цени, 0887 526 876. 20-18

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0894 272 136. 20-18

ТАПИЦЕР на коли и мебели, 0882 855 859. 21-17

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-17

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-14

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я. 0897 215 513. 21-11

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-10

ХИДРО- и топлоизолации, покривни ремонти, улуци, 0888 863 001. 21-10

РЕМОНТ на стари покриви, саниране, други. Работим в целия регион, 0882 279 749. 21-10

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-8

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 21-4

ИЗРАБОТКА на мебели по поръчка за дома и офиса, ниски цени и бързи срокове, 0895 038 503. 21-4

ПОЧИСТВАНЕ на подпокривни гълъбарници, 0887 875 947. 6-3

ФЕКАЛКА чисти ями, 0887 875 947. 21-3

ПРАНЕ на мека мебел – английско качество, 0883 684 522. 2-2

ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на домове, мазета и други, 0886 644 258. 21-2

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“ денонощно подготвя и организира всичко за погребение, превозване в страната, хладилна камера, 0888 352 857. 350-339

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-83

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-83

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ПРЕВОДИ

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 70-61

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенчев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-15

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА “Колев” търси да назначи общ работник, от понеделник до петък. За повече информация, 062/64 69 98.

ФИРМА търси ел. монтьори, 0898 449 141. 20-6

ТЪРСЯ жена за гледане на възрастна жена. Трудов договор. 0882 432 225. 2-2

ТЪРСИМ online продавач, [email protected]

ТЪРСИМ шлосер/ шлосер-матричар, ако може с опит, 0888 993 588. 2-2

ЗАПОЗНАНСТВА

68 г., заможен, 0887 636 096. 21-7

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-18

ПАРИ на заем, 0888 308 780. 21-5