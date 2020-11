Още преди да станат земеделци хората са можели да мелят брашно

Италиански учени са намерили доказателства за най-древния опит на човека да смели брашно. Това се е случило преди появата на земеделието, в горния палеолит, и доказателството са следи от овес върху каменно чукало на възраст 32 000 години от граветската култура, съобщава списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Древното чукало е открито през 1989 г. при разкопки в Палици, Италия. Върху него са се запазили следи от зърно, като разпределението на прашинките свидетелства за какво именно е било използвано. Според учените древните са го използвали за стриване на зърната в съд, който може да се оприличи на хаванче.

Освен това набъбването и кристализацията на зърната подсказват, че преди стриването зърната са били обработвани термично. Вероятно древните са ускорявали по този начин сушенето на зърното, което иначе е ставало доста бавно в условията на студения климат в горния палеолит.

Според учените активното използване на растенията е играло важна роля в кухнята на древните хора от каменния век. Обитателите на пещерата в Палици можели да приготвят зърнени храни много преди появата на земеделието – 9000 г. пр. Хр., и са имали множество знание за обработката на растенията.

