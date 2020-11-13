Съдийски назначения
Северозападна Трета лига 15 кръг, 15.11., 14:30 часа
„Партизан“ – „Вихър“ М. Павлов, Арабаджиев, Георгиев
„Първа атомна“ – „Спартак Плавен“ В. Живков, Михайлов, Бенчовски
„Пещера“ – „Бдин 1923“ Ив. Тодоров, Конов, Кинов
„Павликени“ – „Локо“ (Др.) М. Михайлов, Христов, Иванов
„Левски 2007“ – „Трявна“ Вл. Велев, Капарашев, Николов
„Дреновец“ – „Локо“ (Мездра) Н. Малджански, Найденов, Кузманов
„Ботев-2“ (Вр.) – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Гинчев, Атанасов, Папазов
„Академик“ – „Севлиево“ В. Кознички, Йорданов, Борисов
„Левски Лом“ – „Етър ВТ“- отложен