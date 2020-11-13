петък, ноември 13, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Спорт 

Съдийски назначения

БОРБА БГ 0 коментара

Северозападна Трета лига 15 кръг, 15.11., 14:30 часа

„Партизан“ – „Вихър“ М. Павлов, Арабаджиев, Георгиев

„Първа атомна“ – „Спартак Плавен“ В. Живков, Михайлов, Бенчовски

„Пещера“ – „Бдин 1923“ Ив. Тодоров, Конов, Кинов

„Павликени“ – „Локо“ (Др.) М. Михайлов, Христов, Иванов

„Левски 2007“ – „Трявна“ Вл. Велев, Капарашев, Николов

„Дреновец“ – „Локо“ (Мездра) Н. Малджански, Найденов, Кузманов

„Ботев-2“ (Вр.) – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Гинчев, Атанасов, Папазов

„Академик“ – „Севлиево“ В. Кознички, Йорданов, Борисов

„Левски Лом“ – „Етър ВТ“- отложен

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