5 знака, че някой се опитва да ви манипулира

Случвало ли ви се е да се чувствате развълнувани и изненадани след среща или събиране, само за да се попита 15 минути по късно: „Как стана така?“

Това е силата на харизмата. Един наистина харизматичен човек може да хипнотизира хората около себе, да повлияе на тяхното мнение, да промени техните виждани и дори да ги накара да действат против собствените им интереси. Последното прекрачва граници и другото му име е „манипулация“

Как може да избегнете манипулациите на подобна личност? Първата стъпка е да осъзнаете, че харизмата е нещо, което всеки може да усвои.

Да, някои хора имат естествен чар, но по-важното е да познавате емоционалните и психологическите бутони, които манипулаторите знаят как да натискат. Щом разберете какво представляват те, ще започнете да усещате, когато някой опитва да натисне вашите и ще може да обърнете ситуацията във ваша полза.

Това са нещата, за които трябва да внимавате:

1. Пратеникът засенчва пратката

Ученият от Кеймбридж Йохан Менгес нарича това „ефекта на страхопочитанието“. Харизматичните лидери и добрите публични оратори често могат да се похвалят с него. Тяхната лична енергия е толкова силна, че вие ще бъдете напълно запленени от техния разказ, дори и да четат от телефонен указател.

Ако след нечия презентация се чувствате изумени, но не може да си спомните поне 2 или 3 ключови точки по представената тема, значи сте станали жертва на ефекта на страхопочитанието. Внимавайте с възприемането на техните идеи, ако не можете да си спомните и обясните в какво точно се състоят те. Опитайте предварително да проучите техните възгледи и мнение, за да не бъдете разсеяни от физическото им присъствие.

2. Историите ви звучат познато

Ключово умение на харизматичните хора е тяхната способност да задейства специфични емоции в другите. Те често разполагат с цял арсенал от истории, било то забавни, тъжни или драматични, които не отстъпва по нищо на холивудските филми. В края на краищата, малко са нещата, които могат да бъдат по-интересни и приятни от една добре разказана история.

Когато контактувате с такъв човек, трябва да внимавате с начина, по който ще реагирате. За разказвачът ще бъде значително по-лесно да ви продаде нещо, ако сте в уязвимо емоционално състояние. Направете крачка назад и поемете глътка въздух. Задайте няколко пояснителни въпроси, преди да се ангажирате с каквото и да е било.

3. Те винаги разполагат с перфектния комплимент, който обаче не идва безплатно

Кой не обича да контактува с хора, които го карат да се чувства добре? Добрият приятел е този, които вижда най-добрите ви страни и може да ви помогне и вие да ги забележите. Талантливият манипулатор обаче може да използва същия подход, за да свали вашия гард. Напълно възможно е да се пристрастите към техните комплименти и одобрение и да започнете да правите всичко, което те поискат, за да го получите.

Пазете се от хора, които ви засипват с похвали в началото, само за да спечелят вашата подкрепа и лоялност в замяна. Ако те спрат да одобряват вашите действия, докато не изпълните техните желания, значи е време да прекъснете контактите си с тях.

4. Постоянно подчертават, че са на ваша страна

Повечето хора желаят да бъдат разбирани и чакат някой да им каже: „Разбирам какво казваш“, „Абсолютно си прав“ или „Заслужаваш повече“. Това важи в особена сила в случаите, когато чувствате, че сте изправени пред несправедливост.

Харизматичните хора знаят, че проявата на съчувствие може да бъде изключително силен метод за влияние. На много хора им стига просто да чуят „Аз съм на твоята страна“, дори и тези думи да не отговарят на действията на човека, който ги казва. Ако някой постоянно повтаря, че ви подкрепя и разбира, но не показва с нищо, че вярва в думите си, най-добре е да продължите напред без неговата „помощ“.

5. Атмосферата и ситуацията са такива, че не може да мислите трезво

Харизматичните хора няма директно да ви кажат „спрете да мислите и започнете да чувствате“, но точно това е ефектът, който те търсят. Множество научни изследвания показват, че най-добрите решения са тези, които балансират рационалното и емоционалното. Освен това, същите тези проучвания сочат, че силните емоции, особено негативните, затрудняват способността ни да мислим трезво.

Ако някой полага големите усилия, за да ви изнерви и да ви изкара от зоната ви на комфорт, значи е време да му зададете някои по-сериозни въпроси. Намерете спокойно място и анализирайте неговите отговори с ясно съзнание.

Кевин Даум, автор на бестселърите „Video Marketing for Dummies“ и „Roar! Get Heard in the Sales and Marketing Jungle“, за Inc.com

Източник: Мениджър Нюз