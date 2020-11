Защо хората са недоволни от работата от вкъщи

Офисът на бъдещето все по-малко ще бъде място, където служителите отиват и работят от 9 до 18 часа

Над половината от служителите се чувстват неудовлетворени, работейки трайно от вкъщи, като една от причините, която посочват, е невъзможността да научават нови неща и да се развиват.

Това показва съвместното проучване History and Future of the Office на Cushman&Wakefield и Center for Real Estate and Urban Analysis.

Според анализа макар и работата от вкъщи да нарасна като значимост в условията на коронавирус пандемията, малко вероятно е компаниите да заложат 100% на този модел, когато се върнат към нормалния си ритъм на работа. Бъдещето, според доклада, е свързано по-скоро с намирането на траен баланс между работата от вкъщи, от офиса или от друго място.

В проучванията на компанията се говори за екосистема от работни пространства, които могат да обхващат изнесени офиси, споделени офиси и други решения с цел максимална гъвкавост и ефективност.

„Терминът „работа от къщи“ (work from home) трайно се замества от „работа от всякъде“ (work from anywhere). Най-важната задача на компаниите в дългосрочен план е да създадат устойчив модел на работа, така че да поддържат висока ефективност. На този етап най-благоприятен модел и за двете страни е баланс между дистанционна и присъствена форма“, коментира Михаела Лашова, управляващ партньор в компанията.

Проучването потвърждава, че макар дистанционната работа да спестява време за придвижване и да намалява стреса, ефективността на служителите се влияе негативно от липсата на взаимодействие с колегите им. Постоянната работа „виртуално“ създава предпоставки за по-често разсейване и по-трудна комуникация в екипите, отслабва корпоративната култура и затруднява приобщаването на нови хора, сочи още докладът.

„В момента повечето компании залагат на краткосрочни решения за оптимизация на пространството, тъй като нямат яснота кога служителите им ще се върнат трайно в офиса. В дългосрочен план обаче ще се налагат нови стандарти и условия на работната среда – повече пространство на човек, по-големи общи части и разделяне на служителите на потоци. С оглед на новите мерки за безопасност, не е изключено компаниите, които в момента освобождават площи, след година-две да търсят разширения“, допълни Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи“.

Той посочи, че и в миналото е имало опити на отделни компании за пълно преминаване към работа от къщи, но всички са се отказали от този модел.

„Намирането на точния баланс между различните работни пространства е специфично за всяка индустрия и компания. Затова намирането на дългосрочно работещи решения ще е ключово за бизнеса през следващите месеци“, коментира Йордан Кръстев.

Според експертите офисът на бъдещето все по-малко ще бъде място, където служителите отиват и работят в интервала от 9 до 18 часа и все повече – място за срещи, социализация, обмен на идеи и информация, работа по съвместни проекти.

С оглед на това новите концепции за организация на работното пространство включват повече зали за срещи и пространства за социализация, споделени работни места и системи за запазване и планиране посещаемостта в офиса в комбинация с работа от вкъщи, за сметка на плътно подредените в редици работни места.

Предимството на този модел е и спестяването на разходи, тъй като позволява една и съща квадратура да се ползва по-ефективно и съответно – от повече хора, в сравнение с традиционните разпределения.

Източник: паритени.бг