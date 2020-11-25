Областна група – юг, 11кръг. Резултати
„Ботев“ (Дебелец) – почива
„Първомайци“ – „Ботев“ (ГНС) 2:1
„Спортист“ (Коз.) – „Рудановски“ (Конст.) 1:0
„Олимпиакос“ (Никюп) – „Янтра Драганово“ 0:4
„Вихър“ (Добри дял) – „Победа“ (Кесарево) 10:0
„Владислав“ (Дж.) – „Росица“ (Поликр.) 0:3
Крайно класиране есен 2020 г.
- „Първомайци“ 47:14 27 т.
- „Спортист“ Козаревец 35:11 25 т.
- „Рудановски“ Константин 28:12 21 т.
- „Росица“ Поликраище 25:11 21 т.
- „Ботев“ Горско Ново село 25:21 15 т.
- „Владислав“ Джулюница 25:24 15 т.
- „Ботев“ Дебелец 23:24 13 т.
- „Янтра“ Драганово 12:17 13 т.
- „Вихър“ Добри Дял 13:18 6 т.
- „Победа“ Кесарево 6:58 4 т.
- „Олимпиакос“ Никюп 7:36 3 т.