сряда, ноември 25, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

22 четения
Спорт 

Областна група – юг, 11кръг. Резултати

БОРБА БГ 0 коментара

„Ботев“ (Дебелец) – почива

„Първомайци“ – „Ботев“ (ГНС) 2:1

„Спортист“ (Коз.) – „Рудановски“ (Конст.) 1:0

„Олимпиакос“ (Никюп) – „Янтра Драганово“ 0:4

„Вихър“ (Добри дял) – „Победа“ (Кесарево) 10:0

„Владислав“ (Дж.) – „Росица“ (Поликр.) 0:3

Крайно класиране есен 2020 г.

 

  1. „Първомайци“ 47:14 27 т.
  2. „Спортист“ Козаревец 35:11 25 т.
  3. „Рудановски“ Константин 28:12 21 т.
  4. „Росица“ Поликраище 25:11 21 т.
  5. „Ботев“ Горско Ново село 25:21 15 т.
  6. „Владислав“ Джулюница 25:24 15 т.
  7. „Ботев“ Дебелец 23:24 13 т.
  8. „Янтра“ Драганово 12:17 13 т.
  9. „Вихър“ Добри Дял 13:18 6 т.
  10. „Победа“ Кесарево 6:58 4 т.
  11. „Олимпиакос“ Никюп 7:36 3 т.

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