Хората са изместили неандерталците заради бързото културно развитие

Бързото развитие на културата е позволило на древните хора да изтребят доста по-многобройните неандерталци, съобщава научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Биологът Маркъс Фелдман от университета в Станфорд и екипът му проверили хипотезата за превъзходството на Homo sapiens, като създали модел на междувидовата конкуренция, който би отчел разликите в нивото на културното развитие.

Според симулацията културното превъзходство на дори малка популация от древни хора е способна напълно да изтласка неандерталците. Учените отбелязват и ролята на положителната причинно-следствена връзка – културният прогрес засилва конкурентните предимства на Homo sapiens, а осъществявнето на тези преимущества още повече ускорява процеса.

По-рано учените обясняваха бързото изчезване на неандерталците от Евразия с идването на кучетата заедно с новата вълна преселници от Близкия Изток – опитомените вълци можели по-добре да догонят плячката и да плашат хищниците. Според друга теория резките климатични промени са сложили край на неандерталците.

