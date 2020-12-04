Вашите онлайн обяви – 4 декември, петък
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, център, завършен, 86 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, до поликлиниката, 3 етаж, 54 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 4 спални, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Добри дял, 12 900 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ЗДРАВА къща в Драгижево, 30 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, „Лидл“, „Триъгълника“, 34 000 Е, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 3 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в село Поликраище, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, до „Практикер“, ново строителство, 94 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 69 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 130 кв. м, 86 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, с довършителни работи, „Акация“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1
КЪЩА двуетажна, здрава, гр. Лясковец, с двор, 36 800 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, завършен с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 105 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща на ул. „Цветарска“, таван, маза, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЙНО тухлено жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Плаково, 0885 838 000. 120-1
СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1
КЪЩА с двор, 800 кв. м, в село Самоводене, 13 000 Е, 0887 225 503. 120-1
КЪЩА на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв. м, 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1
АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕН апартамент до пожарната, 70 кв., 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ЗДРАВА къща в село Велчево, двор 1100 кв. м, 24 100 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 84 кв., 60 000 лв. 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, център, 80 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, 3 етаж, 80 кв. м, „Бузлуджа“, 67 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, 2 етаж, 84 кв. м, предпочитана локация, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в център, 67 000 Е, 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН, кв. „Колю Фичето“, 52 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, с панорама, 75 кв. м, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000 120-1
НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
НОВО жилище, с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1
ТОП цена, склад, магазин, офис, център, 27 кв. м, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
КЪЩА, Велико Търново, „Картала“, гараж, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в кв. „Зона Б“, 500 кв., 37 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ИЗГОДНО двустаен, ново строителство, 70 кв. м, „Акация“, 41 200 Е, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА в село Присово, 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ПАРЦЕЛ, „Зона Б“, 1000 кв. м, 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-8
ПАРЦЕЛ, УПИ, с. Пчелище, 0885 345 000. 20-12
ДВУСТАЕН, „Акация“, собственик, обзаведен, 36 000 Е, 0886 512 934. 15-12
КЪЩА в с. Обединение, 0878 140 787. 20-8
АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767. 17-4
ИМОТ с къща, стопански сгради, разположени върху 7дка дворно място, 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 5-2
ПРОДАВАМ магазин срещу Баварската къща, ул. „Мизия“ 38, на две нива с обща квадратура 250 кв.м., подходящ за фитнес център, масажен център и др., 0887 550 133.
АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1
АПАРТАМЕНТИ ново строителство на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1
ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-1
ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-1
КЪЩА в Косарка, 1500 кв.м. Двор, 0899 921 394. 3-1
КЪЩА във Ветринци, 1700 кв.м. Двор, 0899 921 394. 3-1
АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-1
ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1
КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1
МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-1
МНОГОСТАЕН, 95 кв.м., център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-1
ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1
УРЕГОЛИРАН парцел с гледка към яз.“Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-1
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1
ИЗТОЧЕН апартамент Н. С. до нова болница 39 900 евро 0899 921 394. 3-1
ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-1
КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-1
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1
МАСИВНА къща в село Хотница, 220 кв. м, 0897 964 729. 3-1
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1
МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-1
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-1
ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-1
ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-1
АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-1
ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-1
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-25
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-113
ДЪРВА, 0877 655 115. 30-24
ТРИФАЗЕН циркуляр, 0878 636 297. 5-5
МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-5
ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747. 2-2
ОРЕХОВА ядка, 0886 062 737. 2-1
ПРОДАВАМ в ограничени количества домашно вино, 0888 247 607. 2-1
ПРОДАВАМ маркова бяла техника втора употреба, хладилници, фризери, перални, сушилни, печки, с гаранция, 0888 331 727. 2-1
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ПРОДАВАМ домашни пуйки, 0877 698 480. 5-5
ПРОДАВАМ 30 бр. заплодени овце, 0988 991 295. 5-4
ПРОДАВАМ пуйки, 0889 602 143, 0887 538 114. 15-2
СЕЛСКИ петлета – заклани, селски кокошки – заклани, селски пуяци и пуйки, ярета и агнета – живи и заклани, овце за клане. 0888 410 129. 2-1
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-15
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-618
ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-5
ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-5
КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425. 2-1
АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-31
КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 42-17
- КУПУВА СТОКИ
СТАРИ бракувани мотоциклети и мотопеди от соц лагера – Симсон, Балкан, Ява, МЗ и други, 0886 111 858.
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1
НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
ГАРАЖ, ток, вода, рулетна врата, до парк „Дружба“, 100 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1
ПАРКОМЯСТО, подземно, „Колю Фичето“, 50 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, до „Практикер“, с панорама, 450 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, климатизиран, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, полуобзаведен, „Зона Б“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, газифициран, южен, 500 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв, 310 лв., 0885 702 122. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРАЖ, с ток и вода до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН с климатик, до пощата, 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРСОНИЕРА, до стадиона, обзаведена, 280 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, южен, обзаведен, панорама, до парк „Дружба“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
АПАРТАМЕНТ с гараж, 0878 636 297. 5-4
АПАРТАМЕНТ, супер лукс, топ център, 0878 221 658. 15-2
ОБЗАВЕДЕНА боксониера, „Картала“, 0888 526 426. 10-1
АПАРТАМЕНТ на ул. «Алеко Константинов», 320 лв., 0896 840 710. 3-1
ЛУКСОЗЕН и газифициран комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1
АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-1
ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-1
ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-1
АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-1
ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-1
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-1
ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН (офис) в самия център, 35 кв. м, 0887 225 503. 120-1
ОФИС с климатик в центъра, 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ОФИС в бизнес сграда, 65 кв. м, 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
МАГАЗИН (офис), на човекопоток, 50 кв. м, център, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв. м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1
ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1
МАГАЗИН на ул. “Симеон Велики“, 0878 822 658. 10-2
МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-1
ОФИС – магазин до парк Дружба, ниво улица, 35 кв.м., 300лв., 0894 678 682. 3-1
МАГАЗИН 36кв.м. в кв. „Бузлуджа“, 250лв., 0894 678 682. 3-1
ЪГЛОВ магазин на търговска улица в кв. „Бузлуджа“, 35кв.м., 500 лв., 0894 678 682. 3-1
ТЪРГОВСКО помещение на главна улица до стара болница, 145кв.м., 400лв., 0894 678 682. 3-1
- ПОД НАЕМ ДРУГИ
ДАВАМ гараж под наем, 0884 275 653.
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-225
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-163
ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-41
RENT A CAR, 0878 214 100. 250-27
БУС 1.5 т., 0888 712 947. 42-27
БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-15
ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 21-14
ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-4
- ЗА ДОМА
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-681
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-111
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-777
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-606
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-295
ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-192
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-175
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-175
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-163
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-163
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-163
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-163
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-163
ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-144
ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-24
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-62
КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-41
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-33
ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-27
ФЕКАЛКА чисти ями, 0887 875 947. 21-22
ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на домове, мазета и други, 0886 644 258. 21-21
ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-21
ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., с транспорт, 0888 146 321. 125-15
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-14
ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-14
ВиК услуги – бързо и качествено, 0888 617 025. 21-5
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-10
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-12
ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-98
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-12
МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-8
ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.
ТЪРСЯ работник за автосалон, 0878 324 326. 30-19
ТЪРСЯ шофьор за ЗИЛ 131 в гората, 0884 073 200. 21-11
ДЕТСКА учителка гледа деца, 0888 151 074. 4-4
МАГАЗИН за хранителни стоки в Горна Оряховица търси продавач-консултант, 0885 994 078. 3-1
- ЗАПОЗНАНСТВА
ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-12
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2