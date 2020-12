5 признака, по които ще разпознаете нарцисите

Ако мислите, че може да сте се превърнали в нарцис, или че вашият шеф, най-добър приятел или съпруг/а са започнали да проявяват нарцистични наклонности, може и да сте прав.

Въпреки това, не трябва да избързвате с оценката, защото нарцистичните черти намират различни прояви в различните хора.

За да разберете наистина дали наистина сте нарцис, може да прегледате този списък на Business Insider, в който психолози и поведенчески изследователи посочват 5 ключови характеристики, присъщи на всички нарциси.

1. Вярват, че са по-различни от всички останали

Крейг Малкин, преподавател в Медицинското училище на Харвард и автор на Rethinking Narcissism, твърди, че има различни видове нарциси.

Например, има „колективни нарциси, които са толкова алтруистични, че може да започне да ви се гади само докато слушате техните истории за благотворителност и милосърдие. Други са „уязвими“, което означава, че са чувствителни към критика и имат нужда от постоянно внимание.

Малкин обаче посочва, че всички нарциси вярват в това, че са специални и че се открояват от тълпата.По своята същност това е един начин за прикриване на дълбока вътрешна неувереност и нестабилна личностна идентичност.

Еди Брюмелман, психолог от университета Станфорд, твърди, че нарцисите мислят, че са по-добри от другите, но едновременно с това не са удовлетворени от себе си.

2. Липсва им емпатия

Джоузеф Бурго, автор на „The Narcissist You Know: Defending Yourself Against Extreme Narcissists in an All-About-Me Age“, твърди, че най-важният признак за нарцисизъм е липсата на интерес към другите хора и неспособността да им се съчувства.

Например, нарцисът може да изгуби интерес към дадена дискусия, ако той не в центъра на разговора, или да бъде напълно безразличен към хората, които споделят с него проблемите и емоциите, с които се борят. Това означава, че нарцисът не може да изгради по-дълбока връзка с никой друг, освен със себе си.

3. Искат хората да им се възхищават

Психотерапевтът Катлийн Шафлeр казва, че една от отличителните черти на нарцисизма е нуждата от чуждото одобрение и възхищение.

„Нарцисът очаква хората да полудеят, когато видят, че той е пристигнал на някакво парти или събитие, и остават изненадани, ако това не се случи.“, казва Шафлeр.

4. Социалният статус е изключително важен за тях

Психологът Елинор Грийнберг казва, че един от основните знаци за нарцистично личностно разстройство е завишеният интерес към социалния статус.

„Нарцисите постоянно правят изказвания, които показват, че са добре осведомени за символите за висок статус и често насочват вниманието на своите събеседници към собствения си статус или към статуса на други хора. Те правят коментари от рода на: „Знаеш ли колко е богат?“ и „Всеки важен човек в града ще присъства на събитието.“

5. Прекалено са погълнати в себе си, за да обърнат внимание на някой друг

Психологът Сюзън Хейтлър е създала кратък тест, с помощта на който може да оцените дали сте нарцис. В този въпросник Хейтлър моли читатели да преценят дали се идентифицират със следното поведение:

„Това, което искам и това, което трябва да кажа, е най-важното нещо в нашите разговори. Когато говорим за твоите желания, тревоги и чувства, просто си губим времето.“

Източник: Мениджър Нюз