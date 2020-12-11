Вашите обяви за 11 декември, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН , нов, обзаведен, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до Спортна зала, 47 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, център, 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 4 спални, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 12 900 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Поликраище, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, до „Практикер“, ново строителство, 94 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 78 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 130 кв. м, 86 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, бул. „България“, 80 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА тухлена с плоча, гр. Горна Оряховица, 191 кв. м, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 85 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща на ул. „Цветарска“, таван, маза, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЙНО тухлено жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Плаково, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в Лясковец, с двор и гараж след ремонт, 65 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1

ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв. м, 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пожарната, 70 кв. м, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща, гр. Горна Оряховица, 30 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 84 кв. м, 60 000 лв. 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 80 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна, тухлена къща в гр. Лясковец, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, междинен етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в център, 67 000 Е, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, кв. „Колю Фичето“, 52 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, обзаведен, 75 кв. м, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

НОВО жилище, с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ТОП ЦЕНА, склад, магазин, офис, център, 27 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

КЪЩА, Велико Търново, „Картала“, гараж, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ, в кв. „Зона Б“, 500 кв. м, 37 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНО двустаен, ново строителство, южен, с панорама, 41 200 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ, „Зона Б“, 1000 кв. м, 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до МОЛ, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-13

ПАРЦЕЛ, УПИ, с. Пчелище, 0885 345 000. 20-17

КЪЩА в с. Обединение, 0878 140 787. 20-13

АПАРТАМЕНТ, Търново, собственик, 0899 359 767. 17-9

ИМОТ с къща, стопански сгради, разположени върху 7 дка дворно място, 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 15–2

АПАРТАМЕНТ, 92 кв.м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТИ ново строителство на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент с акт 16, обзаведен, 55 000 Е, кв. „Бузлуджа“, 0898 568 560. 3-3

ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Косарка, 1500 кв.м. Двор, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв.м. Двор, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3–3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3–3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МНОГОСТАЕН, 95 кв.м., център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз.“Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ИЗТОЧЕН апартамент Н. С. до нова болница 39 900 евро 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-3

ПРОДАВАМ къща в село Самоводене, 0887 094 596. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВАМ Пежо 306 Кабрио, 16 V, лети джанти, CD плеър, отлично, всичко платено, 0896 105 443. 2-1

РЕНО Меган Сценик, не е в движение, 0888 949 593. 10-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-1

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-30

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-116

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-29

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-10

ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747. 2-2

ОРЕХОВА ядка, 0886 062 737. 2-1

ПРОДАВАМ маркова бяла техника втора употреба, хладилници, фризери, перални, сушилни, печки, с гаранция, 0888 331 727. 2-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ пуйки, 0889 602 143, 0887 538 114. 15-7

ПРОДАВАМ гъски и коч, 0612 62 568, 0876 736 344. 5-5

СЕЛСКИ петлета – заклани, селски кокошки – заклани, селски пуяци и пуйки, ярета и агнета – живи и заклани, овце за клане. 0888 410 129. 2-1

ПРОДАВАМ домашни пуйки, 0877 698 480. 5-1

ПРОДАВАМ прасета – 100/120 кг., 0885 058 760. 10-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-623

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-36

КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 42-22

КУПУВА СТОКИ

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, нов от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, първи наематели, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до „Практикер“, климатик, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, до бул. „България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, климатизиран, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, до стадиона, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, газифициран, южен, чисто нов, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв. м, 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, с климатик, до пощата, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРСОНИЕРА, до стадиона, обзаведена, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, близо до център, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

АПАРТАМЕНТ, супер лукс, топ център, 0878 221 658. 15-7

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, „Картала“, 0888 526 426. 10-6

АПАРТАМЕНТ на ул. «Алеко Константинов», 320 лв., 0896 840 710. 3-3

ЛУКСОЗЕН и газифициран комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062 547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

БОСКОНИЕРА под наем, гр. В. Търново, 0887 040 208. 2-1

ГАРСОНИЕРА над пазара, 0885 498 754. 6-1

САМОСТОЯТЕЛНА гарсониера, изгодно, „Зона Б“, 0888 731 536.

ПОД наем двустаен, „Акация“, 0895 025 423. 5-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 90 кв. м, бул. „България“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, до театъра, с климатик и тераса, 350 лв. ,0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС в бизнес сграда, 65 кв. м, 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН (офис), на човекопоток, 50 кв. м, център, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв. м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН на ул. “Симеон Велики“, 0878 822 658. 10-7

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 300 лв., 0894 678 682. 3-3

МАГАЗИН 36кв.м. в кв. „Бузлуджа“, 250 лв., 0894 678 682. 3-3

ЪГЛОВ магазин на търговска улица в кв. „Бузлуджа“, 35 кв. м, 500 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ДВЕ помещения – 50м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 7-2

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-230

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-168

ТРАНСПОРТ и работници, 0878 428 125. 50-46

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-32

БУС 1.5 т., 0888 712 947. 42-32

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-20

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 на километър, 0886 694 979. 21-19

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-686

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-116

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-782

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-611

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-300

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-197

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-180

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-180

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-168

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-168

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-168

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-168

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-168

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-149

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-29

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-67

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-46

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-38

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-32

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., с транспорт, 0888 146 321. 125-20

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-19

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-19

ВиК услуги – бързо и качествено, 0888 617 025. 21-10

РЕМОНТ на бяла техника – перални, микровълнови и други, 0895 439 242. 10-5

ВЪТРЕШНИ ремонти, 0887 875 947. 10-3

ПОЧИСТВА и отпушва ями, 0886 526 499. 21-2

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

БИЛКОВА дрогерия ул. „Ниш“ 7А. Богат асортимент от билки, чайове, тинктури, комплексно обслужване, безплатни консултации, 0882 410 984. 2-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-15

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-17

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-17

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-13

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ТЪРСЯ работник за автосалон, 0878 324 326. 30-24

ТЪРСЯ шофьор за ЗИЛ 131 в гората, 0884 073 200. 21-16

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 11-3

НАЕМА работници за птицеферма в с. Поликраище, 0886 844 916. 11-3

МАГАЗИН за хранителни стоки в Горна Оряховица търси продавач-консултант, 0885 994 078. 2-2

ФИРМА търси мебелисти, 0888 206 183. 21-1

ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 4-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖИГОЛО, 0884 417 631. 21-17

МЛАД бизнесмен търси любовница за взаимни удоволствия, 0896 336 754. 5-5

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-7