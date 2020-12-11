Включиха нападател на „Янтра“ /П. Тръмбеш/ в идеалния отбор на Северозапада, двама треньори от региона с номинации за №1

Треньорите на 18-те отбора избраха идеалния отбор на на есенния полусезон на Северозападната Трета лига, съобщава сайтът sportal.bg. Общо 65 футболисти от 15 тима са номинирани. Очаквано с най-много предложени играчи – 9, е есенния първенец Левски- Лом 2020. По 7 състезатели имат ФК Севлиево (Севлиево) и Янтра (П. Тръмбеш) , а с по 1 по-малко от Ботев II (Враца), Спартак- Плевен и Вихър от Славяново.

Най-сериозна е конкуренцията при фланговите нападатели, където с равни номинации са Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш), Ангел Русев (Партизан Червен бряг) и Георги Цеков (Левски Лом). Предимството на Генчев е, че е реализирал 10 гола, въпреки че се включи по- късно в шампионата. С 2 по-малко е вкарал Русев, а Цеков се е разписал 5 пъти.

Полузащитникът Мариян Огнянов Левски (Лом) не попада сред избраниците само на двама треньори за единайсеторката. Втори с 11 гласа в идеалния тим е най-резултатния играч на есенния полусезон Тихомир Кънев от ФК Севлиево (Севлиево). С по 9 гласа третото място разделят 37-годишният десен защитник на Ботев II (Враца) – Цветко Иванов и младият халф на Спартак (Плевен) – Айвън Ангелов (19 г.).

Треньорите определиха и най-успешния си колега през кампанията. 10 от тях посочиха за №1 наставника на Левски (Лом) – Благой Кръстанов. От треньорите от нашия регион четири гласа е получил наставникът на Янтра (П. Тръмбеш)- Петър Кръстев, което го нарежда веднага след победителя, един този на ОФК Павликени- Димитър Тодоров, за който гласува Благой Кръстанов.

Ето как изглежда идеалният отбор на Северозападната Трета лига – есен 2020: Вратар – Станислав Антонов (Партизан-Червен бряг), Защитници – Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иван Пенев (Севлиево), Раиф Мурадов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево), Полузащитници – Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен), Нападатели – Тихомир Кънев (Севлиево), Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш), Ангел Русев (Партизан-Червен бряг), Георги Цеков (Левски-Лом). Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)

Ето как гласуваха треньорите на тимовете от Област В. Търново:

Борислав Борисов- Академик (Свищов)

Димитър Пантев (ФК Севлиево), Станислав Иванов (Вихър-Славяново), Иван Пенев (Севлиево), Николай Христов (Левски-Лом), Калоян Тодоров (Партизан-Червен бряг), Любослав Младенов (Ботев II-Враца), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен), Георги Цеков (Левски-Лом), Тихомир Кънев (Севлиево), Константин Генков (Вихър-Славяново).Треньор – Николай Боянов (Вихър-Славяново)

Марин Стефанов- Етър ВТII

Иван Георгиев (Етър ВТII), Анатоли Киков (Левски- Лом), Иван Пенев (ФК Севлиево), Михаил Милчев (Първа атомна Козлодуй), Калоян Тодоров (Партизан Червен бряг), Тихомир Антонов (Янтра П. Тръмбеш), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен), Георги Цеков (Левски-Лом), Димитър Байдаков (Етър ВТII), Любомир Генчев (Янтра П. Тръмбеш). Треньор: Петър Кръстев (Янтра П. Тръмбеш)

Димитър Тодоров- ОФК Павликени

Димитър Пантев (Севлиево), Цветко Иванов (Ботев II-Враца), Иван Пенев (Севлиево), Николай Христов (Левски-Лом), Атанас Фиданин (Севлиево), Йоан Петков (Вихър-Славяново), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Йордан Петев (Павликени), Любомир Генчев (Янтра-Полски Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево), Красен Трифонов (Павликени).

Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)

Петър Кръстев- Янтра (П. Тръмбеш)

Радослав Рашков (Янтра П. Тръмбеш), Алекс Георгиев (Севлиево), Стефан Трайков (Янтра П. Тръмбеш), Николай Христов (Левски-Лом), Исмаил Мастънов (Янтра П. Тръмбеш), Красен Каравелов (Янтра П. Тръмбеш), Мариян Огнянов (Левски-Лом), Айвън Ангелов (Спартак-Плевен) – Любомир Генчев (Янтра. П. Тръмбеш), Тихомир Кънев (Севлиево), Момчил Савов (Локомотив Дряново).

Треньор – Благой Кръстанов (Левски-Лом)