Пиян с 2,17 промила на мотопед

33-годишен от Драгомирово е бил спипан зад волана на мотопед „Малагути“ с 2,17 промила алкохол. Проверката е била извършена в петък около 16:55 часа в селото, когато полицейски патрул спрял мотора за проверка. Срещу мъжа е образувано бързо производство. В събота около 5 часа сутринта във Велико Търново полицейски служители спират за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“ с водач 33-годишен мъж от същия град. Проверка с техническо средство установява, че водачът управлява след употреба на алкохол с концентрация 1,54 промила. Срещу него също е образувано бързо производство.