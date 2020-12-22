вторник, декември 22, 2020
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Крими 

Пиян с 2,17 промила на мотопед

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33-годишен от Драгомирово е бил спипан зад волана на мотопед „Малагути“ с 2,17 промила алкохол. Проверката е била извършена в петък около 16:55 часа в селото, когато полицейски патрул спрял мотора за проверка. Срещу мъжа е образувано бързо производство. В събота около 5 часа сутринта във Велико Търново полицейски служители спират за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“ с водач 33-годишен мъж от същия град. Проверка с техническо средство установява, че водачът управлява след употреба на алкохол с концентрация 1,54 промила. Срещу него също е образувано бързо производство.

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