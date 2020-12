Отлично представяне за катрановци в национален STEM конкурс

За втора поредна година катрановци демонстрират отлично представяне в национален конкурс за STEM науки.

В четвъртото издание на конкурса „SUPER STEM 2020 в твоето училище и град“ сред отличените педагогически специалисти са представителите на СУ „Николай Катранов“: Елена Илиева, старши учител по физика и астрономия и Йорданка Илиева, старши учител по информатика и ИТ. Проектът им е победител в категорията „DIGITAL EXCELLENCE“, печелейки в конкуренция от близо 160 учителски разработки.

Отлично представяне в конкурса е демонстрирал и Константин Тодоров, ученик от VIII„а“ клас. Ученикът също участва за втори път в престижната надпревара. Проектът му „Practical Uses of the Natural Resonance“ се съревновава с над 200 ученически проекта.

Победителите ученици и учители на ниво регионален град и национално ниво ще бъдат обявени в края на месец декември, а училището „SUPER STEM България 2020“ ще стане ясно през месец януари 2021 година.