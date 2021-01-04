Вашите онлайн обяви на 4 януари, понеделник
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВУСТАЕН , нов, обзаведен, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, до Спортна зала, 47 000 Е, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, завършен, център, 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 4 спални, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Добри дял, 12 900 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ЗДРАВА къща в Драгижево, 30 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1
РЕМОНТИРАНА къща в село Поликраище, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, до „Практикер“, ново строителство, 94 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, с акт 16, завършен, с панорама, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЧИСТО нов апартамент, до парк „Дружба“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 77 300 лв., 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, завършен, 78 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 36 000, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 130 кв. м, 86 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, бул. „България“, 80 500 лв., 0895 269 196. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1
КЪЩА тухлена с плоча, гр. Горна Оряховица, 191 кв. м, 0887 225 503. 120-1
НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, завършен с гледка, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, 122 кв. м, ново строителство, стадиона, 85 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, уширен апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща на ул. „Цветарска“, таван, маза, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1
КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1
ТРИСТАЙНО тухлено жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Плаково, 0885 838 000. 120-1
СТРАХОТЕН имот в центъра, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща в Лясковец, с двор и гараж след ремонт, 65 000 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1
ЖИЛИЩЕ с гараж до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв. м, 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1
АПАРТАМЕНТ с гараж в Полски Тръмбеш, 0889 123 937. 120-1
ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕН апартамент до пожарната, 70 кв. м, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща, гр. Горна Оряховица, 30 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
ИЗГОДНО, двустаен, нов апартамент, Спортна зала, 36 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 36 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 84 кв. м, 60 000 лв. 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 38 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, център, 80 000 лв., 0886 656 062. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна, тухлена къща в гр. Лясковец, 0887 225 503. 120-1
ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, междинен етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, тухлен, завършен, 5 етаж, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в център, 67 000 Е, 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН, кв. „Колю Фичето“, 52 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, обзаведен, 75 кв. м, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1
НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Пушево, 62 000 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
НОВО жилище, с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1
ТОП ЦЕНА, склад, магазин, офис, център, 27 кв. м, 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
КЪЩА, Велико Търново, „Картала“, гараж, 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ, в кв. „Зона Б“, 500 кв. м, 37 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ИЗГОДНО двустаен, ново строителство, южен, с панорама, 41 200 Е, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА в село Присово, 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ПАРЦЕЛ, „Зона Б“, 1000 кв. м, 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални до МОЛ, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1
МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-22
ПРОДАВАМ къща в село Ресен, от собственик, 42 000 лева, 0879 525 008.
АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3
ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-3
ДВУСТАЕН апартамент с гараж на шпакловка и замазка, с акт 16, 0898 568 560. 3-3
КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3
КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3
ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3
КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3
МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3
МНОГОСТАЕН, 95 кв. м, център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3
УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз.“Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3
ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 39 900 евро 0899 921 394. 3-3
ТРИСТАЕН, довършен с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3
КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3
МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в с. Шемшево, 2.5 дка, 0897 964 729. 3-3
ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3
ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, обзаведен, кв. „Чолаковци“, 0894 678 682. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА двуетажна къща с три спални и равен двор в село Добри дял, 0894 678 682. 3-3
ТРИЕТАЖНА къща с два магазина в Горна Оряховица, 53 000 евро, 0894 678 682. 3-3
ИМОТ с къща, стопански сгради, разположени върху 7 дка дворно място, 15 км от Велико Търново, 0878 221 658. 15-12
АПАРТАМЕНТ Търново, собственик, 0899 359 767. 5-1
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.
РЕНО Меган Сценик, не е в движение, 0888 949 593. 10-9
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-10
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-125
ДЪРВА, 0877 655 115. 30-8
ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747. 3-2
ПРОДАВАМ маркова бяла техника втора употреба, хладилници, фризери, перални, сушилни, печки, с гаранция, 0888 331 727. 2-2
НАЛИВНО вино червено, 1.00 лв., вино за ракия, 0.80 лв., 0889 218 879. 2-2
ПРОДАВАМ транспалетни колички – 2бр., рециклирани, 0884 932 050. 5-1
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ПРОДАВАМ прасета – 100/120 кг, 0885 058 760. 10-10
КОЧ и гъски, 0612/6-25-68, 0876 736 344. 10-6
ПРОДАВАМ домашни пуйки, 0877 698 480. 5-4
ПРОДАВАМ телета за клане от 400 до 600 кг, 0888 410 129. 2-2
ПРОДАВА мъжко теле, 300 кг, 0889 483 147. 3-2
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1
ТЪРСЯ апартамент, спалня, хол и кухня в центъра на Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-632
АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3
КУПУВАМ земи, 0894 232 425.
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-45
КОЛИ за скрап, от място, 0888 627 586. 42-31
- КУПУВА СТОКИ
КУПУВАМ пърлена сланина, 0895 705 756. 3-2
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ТРИСТАЕН, нов от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА до „Практикер“, 300 лв., 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА боксониера до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент с домашен любимец, 0889 123 937. 120-1
НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА до Нова болница, 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, първи наематели, юг, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, до „Практикер“, климатик, 450 лв., 0887 225 503. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, до бул. „България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, климатизиран, „Бузлуджа“, 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА, до стадиона, 200 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, газифициран, южен, чисто нов, 0887 225 503. 120-1
КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, център, климатизирана, 270 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв. м, 310 лв., 0885 702 122. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, широк център, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, до „Лидл“, 320 лв., 0885 702 122. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, с климатик, до пощата, 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРСОНИЕРА, до стадиона, обзаведена, 280 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, близо до център, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
АПАРТАМЕНТ на ул. “Алеко Константинов”, 320 лв., 0896 840 710. 3-3
ЛУКСОЗЕН и газифициран комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3
ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3
ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. ”България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3
ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, газ, ПВЦ дограма, ул. „Възрожденска“, 350 лв., 0894 678 682. 3-3
НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-3
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3
ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА боксониера, „Картала“, 0888 526 426. 16-1
ХОТЕЛ „Росица“ в Севлиево дава стаи и апартаменти за нощувки, 0887 671 848. 21-1
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 90 кв. м, бул. „България“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, до театъра, с климатик и тераса, 350 лв. ,0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ОФИС в бизнес сграда, 65 кв. м, 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
МАГАЗИН (офис), на човекопоток, 50 кв. м, център, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв. м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1
ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1
МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3
ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 300 лв., 0894 678 682. 3-3
МАГАЗИН, 36 кв. м, в кв. „Бузлуджа“, 250 лв., 0894 678 682. 3-3
ЪГЛОВ магазин на търговска улица в кв. „Бузлуджа“, 35 кв. м, 500 лв., 0894 678 682. 3-3
ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3
ОФИС ателие с кухненски бокс и санитарен възел, 200 лв., 0894 678 682. 3-3
ТУХЛЕН склад, 60 кв. м, 200 лв., 0894 678 682. 3-3
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-239
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-177
RENT A CAR, 0878 214 100. 250-41
БУС 1.5 т., 0888 712 947. 42-41
БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-27
- ЗА ДОМА
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-695
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-125
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-791
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-620
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-309
ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-206
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-189
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-189
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-177
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-177
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-177
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-177
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-177
ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-158
ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-38
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-76
КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-45
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 040 471. 60-47
ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-41
ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., с транспорт, 0888 146 321. 125-29
ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-28
ВиК услуги – бързо и качествено, 0888 617 025. 21-18
ПОЧИСТВА и отпушва ями, 0886 526 499. 21-13
ТРАНСПОРТ, хамали, почистване на жилища, мазета, обекти и други, 0886 644 258. 21-9
СТРОИТЕЛНИ ремонти от „А“ до „Я“, 0897 215 513. 21-9
КОМИНИ, почиства машинно, 0898 538 938. 21-7
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-6
ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-5
- ЗДРАВЕ И КРАСОТА
БИЛКОВА дрогерия, ул. „Ниш“ 7А. Богат асортимент от билки, чайове, тинктури. Комплексно обслужване, безплатни консумации, 0882 410 984.
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-24
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-9
ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-9
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-26
МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-22
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.
ФИРМА търси мебелисти, 0888 206 183. 21-10
ТЪРСЯ шофьор кат. С+Е релация, Турция, 0887 361 391. 21-7
ТЪРСЯ шофьор на бусче за разнос на храна, 0878 952 305. 8-5
ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 5-1
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-16
БЪРЗИ кредити, 0877 129 977. 5-1