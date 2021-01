Три възпитанички на студио „Румина“ с отличия от световен музикален конкурс

14-ГОДИШНАТА ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС WORLD SUPER STAR, който се провежда в Лос Анжелис, САЩ. В състезанието, организирано от Световната асоциация на сценичните изкуства, са отличени и 10-годишната Дарена Станева и Велислава Мянушева, която е само на 6 г. И двете имат втори награди в своите възрастови групи.

Трите възпитанички на Детското естрадно студио „Румина” при Военния клуб във Велико Търново са били част от шампионския тим на лауреатите на Международния конкурс „Сребърна Янтра”, които представиха страната ни в този голям международен форум. В отбора са били включени 7 изпълнители на възраст от 6 до 21 години от Бургас, София, Пловдив и Велико Търново. Всички те са спечелили общо девет награди.

Мариета Секлемова, Мери Мердинян, Ирена Велева и Милена Димитрова са вокалните педагози, подготвили българските изпълнители, уточнява Румяна Начева, която е директор на конкурса „Сребърна Янтра” и член на международното жури за България на конкурса WORLD SUPER STAR – Лос Анжелис, САЩ.

През декември триумфално са приключили и още три големи международни онлайн конкурса за млади таланти, в които Дарена и Василена са успели да се преборят за отличия. Василена Василева е победител в своята възрастова група и в конкурса Euro Music Vision в Румъния. Второ място журито е присъдило на Дарена Станева и Велислава Мянушева.

С първа и втора награда са Дарена и Василена и от международния конкурс NOVEMBER MUSIC FEST в Румъния. Василена е лауреат III степен и има специалната награда The Most creative artist от конкурса SONTA OF THE STARS в Литва.

„Изпратихме една трудна, но успешна за нас година, която ни постави в нови условия и ни даде много уроци. Посрещнахме 2021-ва с надежда за по-скорошно връщане към нормален живот, но… явно ще трябва да преминем през още предизвикателства. Месец януари започна за нас с нови онлайн конкурси – в Нидерландия и Япония“, коментира още Румяна Начева.