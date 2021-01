Разкриха как ще продължи „Сексът и градът“ без Саманта

Авторката на хитовия сериал “Сексът и градът” Кандис Бушнел увери, че продължението на поредицата без Саманта е още в работен вариант, пише Daily Mail, цитирани от DarikNews.

Актрисата Ким Катрал отказа да участва в предстоящите нови серии “And Just Like That …”, в които ще участват Сара Джесика Паркър (Кари), Кристин Дейвис (Шарлот) и Синтия Никсън (Миранда) от оригиналния проект.

“Мисля, че все пак ще бъде интересно … Шоуто все още има много любопитни персонажи като Миранда. Всички ние сме Миранда. Миранда е прекрасен герой. Но не знам какво ще правят”, споделя писателката, която въпреки всичко вярва в добрите идеи на сценаристите.

“Саманта винаги ще бъде източник на вдъхновение … Мисля, че духът й ще се усеща в новото шоу”, добави тя.

Снимките на проекта ще започнат през пролетта в Ню Йорк, но все още не е обявена датата на излъчване.