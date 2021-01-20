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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Образование 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПОЧЕТЕ ДЕНЯ НА СВЕТИ ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ

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ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПОЧЕТЕ ДЕНЯ НА СВЕТИ ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ. В университетския храм свещеник Марин Маджаров отслужи празничен благодарствен молебен с водосвет. Бе отправена молитва за здраве и успех за всички студенти, преподаватели и служители на Великотърновския университет.

Деня на св. Евтимий уважиха ректорът проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по управление на качеството и акредитацията проф. д.н. Вихрен Бузов, деканът на Православния богословски факултет доц. Евгени Николов, преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

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