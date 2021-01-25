Вашите онлайн обяви на 25 януари, понеделник

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до Спортна зала, 47 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ, двустаен, завършен, до МОЛ, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА къща в Зая, 4 спални, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Добри дял, 12 900 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ЗДРАВА къща в Драгижево, 30 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща в село Поликраище, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, до „Практикер“, ново строителство, 94 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв. м, 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ, двустаен апартамент, до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 3 етаж, 84 100 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, бул. „България“, 80 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 38 500 Е ,0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Първомайци, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

КЪЩА, тухлена, с плоча, гр. Горна Оряховица, 191 кв. м, 0887 225 503. 120-1

НОВИ жилища в кв. „Зона Б“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, кв. „Акация“, 47 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до бул. „Габровски“, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, 102 кв. м, ново строителство, завършен, „Картала“, 78 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА с гараж, Велико Търново, 190 кв. м, плоча, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЙНО тухлено жилище до „Камбаната“, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Плаково, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в центъра на Лясковец, 18 000 Е, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА на два етажа в Присово, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА двуетажна къща в Поликраище, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пожарната, 70 кв., 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“,11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ, завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 58 кв. м, 59 500 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до стадиона, 70 кв. м, 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, завършен, „Картала“, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 80 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в Горна Оряховица, център, завършен, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧЕН, тухлен апартамент, с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, междинен етаж, до стадиона, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент, до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в център, 67 000 Е, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, кв. „Колю Фичето“, 52 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, „Бузлуджа“, тухла, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв. м, 72 000 Е. 0885 702 122. 120-1

ЗАВЪРШЕН тухлен имот, „Картала“, 46 500 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВА къща в село Миндя, 60 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 72 00 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

НОВО ЖИЛИЩЕ с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в кв. „Зона Б“, 500 кв., 37 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИЕТАЖНА къща в Горна Оряховица, 59 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 54 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ, „Зона Б“, 1000 кв. м, 115 000 лева, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, до МОЛ, 56 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

МИЛЕНА-М – 606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-31

ПРОДАВАМ къща в село Ресен, от собственик, 42 000 лева, 0879 525 008.

УПИ, Пчелище, 0885 345 000. 20-12

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, обзаведен, 0896 840 710. 3-3

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

ПАНОРАМЕН апартамент с три спални, до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МНОГОСТАЕН, 95 кв. м, център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 39 900 евро, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен, с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван, до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

ТРИЕТАЖНА къща с два магазина в Горна Оряховица, 53 000 евро, 0894 678 682. 3-3

ДВЕ спални, хол, кухня в кв. „Пролет“, след ремонт, 36 500 Е, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ, Търново, от собственик, 0899 359 767.

АТЕЛИЕ, „Картала“, 25 000 евро, 0882 591 520. 5-1

ДВЕ спални, хол, кухня, ул. „Гео Милев“, 65 000 Е, 0896 907 991. 10-1

ДВУСТАЕН апартамент до Спортна зала, 30 000Е, 0896 907 991. 10-1

ГАРСОНИЕРА, ул. „Освобождение“, 24 750 Е, 0888 798 783. 10-1

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, кв. „Акация“, 37 000 Е, 0888 798 783. 10-1

СЕЛСКИ имоти до трафопост, 0878 221 658. 10-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3900 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-25

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-140

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-23

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-14

ПРОДАВАМ разпалки в чували, екстра качество, 0876 180 890. 7-4

ПРОДАВАМ маркова бяла техника втора употреба, хладилници, фризери, перални, сушилни, печки, с гаранция, 0888 331 727. 2-2

ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747.

ПРОДАВАМ разтегателна маса, нови родопски одеяла, 0896 046 712.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ , тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-647

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВАМ земи, 0894 232 425. 2-2

КУПУВАМ земеделски земи, включително неделени ниви, най-високи цени, 0887 954 989, 0988 869 344.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-61

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ, двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до „Практикер“, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, газифициран, до парк „Дружба“, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Присово, с 4 спални и 1000 кв. двор, 700 лв., 0887 225 503. 120-1

ТАВАНСКА гарсониера, „Картала“, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, широк център, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорамен, до „Практикер“, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, до пощата, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, климатик, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до МОЛ, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, в Старата част, 560 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, климатизиран, до стадиона, 460 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, „Картала“, 0888 526 426. 16-15

ХОТЕЛ „Росица“ в Севлиево дава стаи и апартаменти за нощувки, 0887 671 848. 21-15

АПАРТАМЕНТ на ул. “Алеко Константинов”, ново строителство, 320 лв., 0896 840 710. 3-3

ЛУКСОЗЕН и газифициран, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. “България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Професор Илия Янулов“, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, ул. “Възрожденска”, 400 лв., 0897 964 729. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая с баня, до пазара, 0885 476 624. 5-4

ГАРСОНИЕРА над пазара, 0885 498 754. 5-2

ДВУСТАЕН, лукс, 380 лв., 0878 428 123. 15-1

НОЩУВКИ, 0988 312 628. 5-1

БОКСОНИЕРА, „Слънчев дом“, 220 лв., 0882 591 520. 5-1

АПАРТАМЕНТ, център, лукс, 0878 221 658. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

СКЛАД, изгодно, 350 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 90 кв. м, бул. „България“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, до театъра, с климатик и тераса, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС в бизнес сграда, 65 кв. м, 2 етаж, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН (офис), на човекопоток, 50 кв. м, център, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв. м, открита тераса, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 300 лв., 0894 678 682. 3-3

ЪГЛОВ магазин на търговска улица в кв. „Бузлуджа“, 35 кв. м, 500 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ОФИС ателие с кухненски бокс и санитарен възел, 200 лв., 0894 678 682. 3-3

МАГАЗИН, ъглов, 0878 221 658. 10-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-254

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-192

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-56

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-42

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0.45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-12

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-9

ТОВАРНИ превози и хамали, 0878 428 125. 40-1

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-710

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-140

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-806

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-635

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-324

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-221

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-204

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-204

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-192

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-192

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-192

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-192

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-192

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-173

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-53

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-91

ВОДОПРОВОДЧИК, 0886 368 900. 63-55

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., с транспорт, 0888 146 321. 125-44

ПОЧИСТВА и отпушва ями, 0886 526 499. 21-11

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-21

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-20

ШПАКЛОВКА и боядисване, 0886 724 568. 30-15

РЕЗИТБА на овошки, лозя, 0884 992 707. 30-14

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 218 513. 27-11

КЪРТИ, чисти, извозва, 0879 408 361. 42-11

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, огради, мазилки, замазки и други, 0879 408 361. 42-11

БОЯ, шпакловка, гипсокартон и други, 0878 748 067. 21-11

ВЕТРОУПОРНИ завеси от кристал и винил, 0894 056 427. 21-6

СТРОИТЕЛНО-ремонтни услуги, 0888 150 275. 10-6

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-5

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 40-1

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258.

ВЕЧЕН ЖИВОТ

КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-39

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-24

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-24

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-41

МИЛЕНА-М – преводи, легализации, www.milena-m.com, 606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-31

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДСТВО, 0885 287 079. 15-10

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА търси мебелисти, 0888 206 183. 21-1`

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси служител. Управление на автомобил, работа с компютър. 0896 775 757.

МАГАЗИН за хранителни стоки търси да назначи продавач-консултант, 0885 315 025. 10-10

ТЪРСЯ жена за гледане на възрастна жена, почасово, 0882 432 225. 2-2

РАЗНИ

ДАВАМ пари, 0888 308 780. 21-10

ЗАГУБЕНА студентска книжка на Георги Георгиев Арсов, с факултетен N 011220074, Технически университет – София.