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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Отличие от Иван Гешев за прокурор Димитър Лещаков

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Със заповед на главния прокурор на Република България Иван Гешев Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, бе поощрен с отличие – плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения. Отличието е по предложение на Таня Недкова административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В кариерното си развитие Лещаков е бил следовател, прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура – Свищов, и прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, и е с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Той има над 25 години юридически стаж в съдебната система.

Отличието бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив при спазване на задължителните противоепидемични мерки.

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