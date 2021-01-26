Отличие от Иван Гешев за прокурор Димитър Лещаков

Със заповед на главния прокурор на Република България Иван Гешев Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, бе поощрен с отличие – плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения. Отличието е по предложение на Таня Недкова – административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В кариерното си развитие Лещаков е бил следовател, прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура – Свищов, и прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, и е с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Той има над 25 години юридически стаж в съдебната система.

Отличието бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив при спазване на задължителните противоепидемични мерки.