Вашите онлайн обяви на 5 февруари, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 37 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до Спортна зала, 47 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 100 кв., център, 54 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ двустаен, завършен, до мола, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, в центъра, 48 500 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

МЕЗОНЕТ на шпакловка, 135 кв., 50 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, „Акация“, 49 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, с акт 16, 76 000 Е, 0885 856 764. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, ул. „Ален мак“, нов, 100 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 59 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ двустаен апартамент до „Практикер“, 57 100 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 44 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен апартамент, до парк „Дружба“, 38 500 Е ,0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, апартамент с гараж, център, 73 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Плаково, тухла, двор 1700 кв. м, 32 000 лв., 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, 59 кв., „Бузлуджа“, 67 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, на скалния венец, 41 200 Е, 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 23 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 57 900 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, завършен, център, 73 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА с гараж, Велико Търново, 190 кв., плоча, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА за гости в център, 59 000 Е, 0885 856 764. 120-1

НОВО жилище с две спални и гараж, „Картала“, 68 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, тухлен, „Колю Фичето“,0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, център, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Плаково, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 700 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ВИЛА в Подарбанашко бърдо, 40 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв.,72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 3 етаж, 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН апартамент до пожарната, 70 кв., 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“,11 500 Е, 0885 022 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ, завършен апартамент, с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, 27 кв., „Бузлуджа“, 9500 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 80 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИЕТАЖНА къща, Горна Оряховица, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, юг/изток, 67 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна гарсониера, тухла, център, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, тухла, широк център, 29 500 Е, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА за ремонт с три спални, в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща в Старата част, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща в центъра, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща, Лясковец, 69 000 лв., 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ, 2700 кв., в Ресен, 17 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, обзаведен, ново строителство, 75 кв., 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702 122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-40

ПРОДАВАМ къща в село Ресен, от собственик, 42 000 лева, 0879 525 008.

СЕЛСКИ имоти до трафопост, 0878 221 658. 10-10

АПАРТАМЕНТ, Велико Търново, собственик, 0899 359 767. 20-4

ДВЕ спални, хол, кухня, кв. „Акация“, 65 000 Е, 0896 907 991. 50-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, в кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ЕДНОСТАЕН в кв. „Картала“, 40 000 лв.,. 0896 907 991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 400 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 33 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, в кв. „Акация“, 37 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ДВУЕТАЖНА, тухлена, с панорама, Еленски балкан, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 75 000 лв., 0885 168 782. 50-1

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, обзаведен, 0896 840 710. 3-3

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

ПАНОРАМЕН апартамент с три спални, до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с тераса, 45 кв. м, акт 16, 30 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

МНОГОСТАЕН, 95 кв. м, център, панорамен, 56 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 39 900 евро, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен, с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня тип механа и двор в кв. „Асенов“, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван, до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

ТРИЕТАЖНА къща с два магазина в Горна Оряховица, 53 000 евро, 0894 678 682. 3-3

МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-3

ПРОДАВАМ къща в Горна Оряховица, от собственик, 0889 980 099.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, 131 коня, регистриран, 3800 лв., 0883 357 116.

ТЪРСЯ да закупя ремарке за лек автомобил. Заплащане веднага, 0883 341 228. 2-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-2

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-149

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-2

ПРОДАВАМ транспалетни колички, рециклирани, 0884 932 050. 5-3

ПЕЛЕТИ Швайгхофер, от склад, 0889 722 747. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тристайно жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-656

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВАМ земи, 0894 232 425. 2-1

КУПУВАМ земеделски земи, включително неделени ниви, най-високи цени, 0887 954 989, 0988 869 344. 2-1

КУПУВАМ земи и гори, 0894 23 24 25. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-71

КУПУВАМ нови авточасти за Москвич, Жигули, Лада, 0878 115 499.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА, необзаведена, „Картала“, след ремонт, юг, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН апартамент, 2 спални, юг, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до полицията, двор, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН апартамент, ново строителство, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, до Руската църква, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Акация“, 360 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, след основен ремонт, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ с кухненски бокс, с двор, до театъра, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“, „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен до мола, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до Кауфланд, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, 380 лв., 0878 428 123. 15-10

АПАРТАМЕНТ, център, лукс, 0878 221 658. 10-10

ГАРСОНИЕРА с ТЕЦ, 200 лв., 0878 844 331. 6-5

ГАРСОНИЕРА, пазара, 0885 498 754. 5-4

ОСТЪКЛЕНА тераса (кухня) с обзаведена стая, дългосрочно, кв. “Бузлуджа“, 062/520 428, 0887 134 723. 3-3

АПАРТАМЕНТ на ул. “Алеко Константинов”, ново строителство, 320 лв., 0896 840 710. 3-3

ЛУКСОЗЕН и газифициран, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ЕТАЖ от къща в центъра, с една спалня, 300 лв., 0894 699 201. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. “България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Професор Илия Янулов“, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габроевски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, ул. “Възрожденска”, 400 лв., 0897 964 729. 3-3

ЕТАЖ от къща в кв. “Акация” с двор, 200 лв., 0894 678 682. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, над магазин „Царевец“, 450 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

ДАВАМ под наем двустаен обзааведен апартамент в района на Университета, месечен наем-350лв, 0885 364 123. 5-2

ДАВАМ под наем две стаи. Всяка е с баня и тераса към р. Янтра, от къща за гости на ул. „Гурко“, 0898 872 342. 7-1

ГАРАЖ под наем на удобно място, срещу Спортна зала, 0894 690 860. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв. м, 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“, с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 90 кв. м, бул. „България“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 16 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОФИС, ул. „Васил Левски“, юг, климатик, тераса, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, бул. „България“, 45 кв., витрини, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН до Самоводската чаршия, 35 кв., 430 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН, ъглов, 0878 221 658. 10-10

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3

ОФИС – магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 300 лв., 0894 678 682. 3-3

ЪГЛОВ магазин на търговска улица в кв. „Бузлуджа“, 35 кв. м, 500 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ОФИС ателие с кухненски бокс и санитарен възел, 200 лв., 0894 678 682. 3-3

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-263

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-201

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-65

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-51

ТОВАРНИ превози и хамали, 0878 428 125. 40-10

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 21-3

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-719

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-149

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-815

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-644

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-7

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-333

ВИДЕОДИАГНОСТИКА на канали, 0878 846 490. 250-230

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-213

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-213

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-201

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-201

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-201

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-201

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 200-201

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-182

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 75-62

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-100

ИЗНАСЯМ жилища, мази и др., с транспорт, 0888 146 321. 125-53

ПОЧИСТВА и отпушва ями, 0886 526 499. 21-20

ШПАКЛОВКА и боядисване, 0886 724 568. 30-24

РЕЗИТБА на овошки, лозя, 0884 992 707. 30-23

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 218 513. 27-20

КЪРТИ, чисти, извозва, 0879 408 361. 42-20

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, огради, мазилки, замазки и други, 0879 408 361. 42-20

БОЯ, шпакловка, гипсокартон и други, 0878 748 067. 21-20

ВЕТРОУПОРНИ завеси от кристал и винил, 0894 056 427. 21-18

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-14

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 40-10

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-9

ТРАНСПОРТ, почистване на жилища, обекти, мазета, къртене и други, 0886 644 258. 21-9

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-9

КОМИНИ, чисти машинно, 0898 538 938. 21-8

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-6

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0887 04 04 71. 18-5

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, кърти и извозва, 0877 277 097. 19-4

ПОЧИСТВАНЕ на покривни гълъбарници, 0889 982 704. 21-3

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 21-3

РЕМОНТ на улуци, 0889 982 704. 21-3

ГИПСКАРТОН, шпакловки, окачени тавани, итонг тераси, 0899 821 290. 21-2

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-48

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-33

ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „ЕСХАТОН“. Траурни атрибути, хладилна камера, църковно опело, паметници, погребения, денонощен специализиран екип, транспорт в страната и чужбина, катафалка, некролози, кремация, подавки, помени. Централен офис: гр. Велико Търново. Клонове: гр. Стражица, гр. Елена, с. Първомайци, 0898 901 259, 0895 800 812, 0878 901 259.

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-33

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-8

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-40

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси и кондукторки, 0897 01 16 16.

ФИРМА търси мебелисти, 0888 206 183. 21-19

ТЪРСЯ общ работник (мъж), почасово, 0882 284 140. 5-5

СОФИЯ, бавачка – 24/7, един почивен ден, трудово възнаграждение 1500 лева, възраст до 60 години, да започне работа до 01.04.2021 г., 0897 850 315. 10-3

ТЪРСЯ готвач/ка да назнача за сутрешно и обедно меню, с опит. Работно време до 17 ч., 0878 933 665. 12-3

ТЪРСЯ за новооткриващ обект сервитьори и готвачи, 0885 364 123. 5-2

ФИРМА търси ел. монтьори за жилищни инсталации, 0898 449 141. 11-1

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси оператори производство, стругар, шлосер, 0618/62100/04. 11-1

ТЪРСИМ жена – хигиенистка, 0879 036 366. 3-1

РАЗНИ

ДАВАМ пари, 0888 308 780. 21-19