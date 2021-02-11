четвъртък, февруари 11, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Крими 

Арестуваха 43-годишен, обрал момче във Велико Търново

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Бързо производство за кражба е започнато в полицейското управление във Велико Търново срещу 43-годишен мъж. На 10 февруари в 22,49 ч. в управлението е получен сигнал за кражба на документ за самоличност и мобилен телефон от 18-годишно момче. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е търновец, известен на полицията и осъждан. При извършен личен обиск в него е намерен мобилният телефон. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

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