Северозападна Трета лига, XVIII кръг, 21.02.2021 г., 14:00 часа
„Първа атомна“ – „Локомотив 1927“ (Др.) Д. Иванов, Цолов, Щирков
„Партизан“ – „Пещера“ Ст. Колев, Атанасов, Матанов
„Бдин 1923“ – „Спартак Плевен“ Н. Малджански, Михайлов, Найденов
„Академик“ – „Вихър“ М. Въжарски, Арабаджиев, Минков
„Ботев 2“ (Вр.) – ФК „Дреновец“ Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев
ОФК „Трявна“ – ФК „Севлиево“ В. Кознички, Кинов, Денчев
„Левски-Лом“ – „Янтра“ (П. Тр.) Р. Гановски, Маринов, Бенчовски
„Левски 2007“ – „Етър ВТ“ Ст. Тодоров, Конов, Папазов
ОФК „Павликени“ – „Локомотив“ (Мездра) М. Михайлов, Велков, Петров