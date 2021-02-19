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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Спорт 

Северозападна Трета лига, XVIII кръг, 21.02.2021 г., 14:00 часа

БОРБА БГ 0 коментара

„Първа атомна“ – „Локомотив 1927“ (Др.) Д. Иванов, Цолов, Щирков

„Партизан“ – „Пещера“ Ст. Колев, Атанасов, Матанов

„Бдин 1923“ – „Спартак Плевен“ Н. Малджански, Михайлов, Найденов

„Академик“ – „Вихър“ М. Въжарски, Арабаджиев, Минков

„Ботев 2“ (Вр.) – ФК „Дреновец“ Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев

ОФК „Трявна“ – ФК „Севлиево“ В. Кознички, Кинов, Денчев

„Левски-Лом“ – „Янтра“ (П. Тр.) Р. Гановски, Маринов, Бенчовски

„Левски 2007“ – „Етър ВТ“ Ст. Тодоров, Конов, Папазов

ОФК „Павликени“ – „Локомотив“ (Мездра) М. Михайлов, Велков, Петров

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