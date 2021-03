Петокласничката Адриана Тодорова победи в състезанието Spelling Bee в ОУ „Димитър Благоев“

Адриана Тодорова от V А клас се класира на първо място в училищния кръг, който се проведе на 1.03.2021 г., като спелува правилно думата daffodil и победи Кристофър Стоянов от IV Б клас, който остана втори. И двамата ученици имат право да участват на регионалното състезание, което ще се проведена 27 март 2021 г. Националният кръг на състезанието ще се проведе на 24 април 2021 в София.

Така ОУ „Димитър Благоев“ вече има двама участници в регионалния кръг на единадесетото издание на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език. Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.

Тази година състезанията се провеждат под надслов BEEcause we need them.

Състезанието се организира от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ и Министерството на образованието и науката.