ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ „БАБА МАРТА 2021“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
За поредна година Община Свищов проведе конкурса за мартеници, мартенски пана и рисунки на тема „Баба Марта“. Конкурсът вече се утвърди като част от мероприятията, които се случват в Свищов в началото на годината. В него се включват участници от цялата община – детски градини, училища, читалища, кръжоци, школи по приложни изкуства и др. Радващото е, че все повече стават предложенията от други области на страната, което превръща конкурса в национален.
Тази година участие взеха над 200 произведения от Свищов и общината, но и от Шумен, Ямбол, София, Плевен, Елин Пелин и др. Оценяването се извърши по регламент в три направления – „мартеница“, „мартенско пано“ и „рисунка“ и в четири възрастови групи. Всички произведения на участниците са подредени в изложба, представена в Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов. Изложбата може да се посети от 2 до 8 март при спазване на противоепидемичните мерки. Официалното награждаване няма да се състои, поради епидемичната обстановка. Организаторите ще се свържат с наградените, за да уточнят начина, по който ще получат наградите си.
Ето и наградите:
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
- ДГ „Слънчо“ гр. Свищов
КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6 )
I място
- ДГ „Радост“ село Царевец, изнесена група с. Алеково
- ДГ „Валентина“ гр. Ямбол
II място
- Анита Андреева Марчева – 6 години, група „Мини и Мики маус“ при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов
III място
- ДГ „Славейче“ с. Лесново, община Елин Пелин
Поощрителна награда
- Дарина Фердинандова – 6 години, ДГ „Зорница“ с. Ореш
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)
I място
- Елена Георгиева Габровска – 11 години, V „б“ клас при СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов
II място
- Вилислава Кирилова Петрова – 8 години, Кръжок „Трудолюбие“ към НЧ „Слънце – 1925“ с. Алеково
III място
- Галена П. Георгиева – 4 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15)
I място
- Йорданка Б. Генева – 7 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
II място
- Леа Ганева – 14 години, СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов
III място
Не се присъжда
IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (16-18)
I място
- Божидар Бойков Атанасов – 17 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов
II място
- Ивона Петкова Асенова – 16 години, Кръжок „Трудолюбие“ при НЧ „Слънце – 1925“ с. Алеково
III място
- Преслава Руменова Кожухарова – 18 години, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов
КАТЕГОРИЯ „МАРТЕНИЦА“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6)
I място
- ДГ „Радост“ село Царевец, изнесена група с. Алеково
- Група „Детелина“, ДГ „Чиполино“ гр. Свищов
II място
- ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ гр. София
- Никол-Катрин Красимирова Каравелова – II група при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов
III място
- Данай Мирославов Цветанов – 4 години и Ферай Хасан – 6 години, ДГ „Калина Малина“ гр. Свищов
- Дарина Фердинандова – 6 години, ДГ „Зорница“ с. Ореш
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)
I място
- Стефан Ивайлов Данаилов – III „в“ клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов
II място
- Иван Чергаров – 10 години, Център за обществена подкрепа гр. Свищов
- Денис Илиев – 8 години, Център за обществена подкрепа гр. Свищов
III място
- Габриела Иванова Иванова – 7 години, I „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов
- Елиза Върбанова Илиева – 9 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов
Поощрителна награда
- Виктория Мирославова Симеонова – 7 години, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15)
I място
- Христина Петрова Кирякова – 12 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов
II място
- Илиян Анатолиев Илиев – 9 клас, СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов
III място
- Даяна Светославова Димитрова – 13 години, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава
IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (16-18)
Не се присъжда
КАТЕГОРИЯ „ПАНО“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6)
I място
- II група „Звездички“ при ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов
- Виктория Бориславова Илиева – IV група ДГ „Слънчо“ гр. Свищов
II място
- Никола Павлов – III „б“ група „Слънчице“ при ДГ „Радост“
III място
- Група „Слънчице“ при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов
- ДГ „Радост“ с. Царевец – изнесена група с. Алеково
- III група „Лъвчета“ при ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов
Поощрителна награда
- Тунай Мезбурев Чакмаков – 5 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов
- Рая Росенова Рачева – 6 години и Ферай Хасан – 6 години, ДГ „Калина Малина“
- ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Хаджидимитрово
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)
I място
- Станислава Ангелова Тодорова – 8 години, II „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов
II място
- Мелани Дончева – I „а“ клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов
- Кристияна Красенова Захариева – 7 години, I-во СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище
III място
- Владислав Маринов – 10 години, III „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов
- София Евгениева Георгиева – 11 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов
Поощрителна награда
- Александра Анатолиева Александрова – 10 години, IV „в“ клас при СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов
- Работилница „Сръчни ръце“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
- Мартин Георгиев Янков – 9 години, II клас при ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов
III и IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15/16-18)
Не се присъжда