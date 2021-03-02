ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ „БАБА МАРТА 2021“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

За поредна година Община Свищов проведе конкурса за мартеници, мартенски пана и рисунки на тема „Баба Марта“. Конкурсът вече се утвърди като част от мероприятията, които се случват в Свищов в началото на годината. В него се включват участници от цялата община – детски градини, училища, читалища, кръжоци, школи по приложни изкуства и др. Радващото е, че все повече стават предложенията от други области на страната, което превръща конкурса в национален.

Тази година участие взеха над 200 произведения от Свищов и общината, но и от Шумен, Ямбол, София, Плевен, Елин Пелин и др. Оценяването се извърши по регламент в три направления – „мартеница“, „мартенско пано“ и „рисунка“ и в четири възрастови групи. Всички произведения на участниците са подредени в изложба, представена в Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов. Изложбата може да се посети от 2 до 8 март при спазване на противоепидемичните мерки. Официалното награждаване няма да се състои, поради епидемичната обстановка. Организаторите ще се свържат с наградените, за да уточнят начина, по който ще получат наградите си.

Ето и наградите:

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДГ „Слънчо“ гр. Свищов

КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6 )

I място

ДГ „Радост“ село Царевец, изнесена група с. Алеково ДГ „Валентина“ гр. Ямбол

II място

Анита Андреева Марчева – 6 години, група „Мини и Мики маус“ при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов

III място

ДГ „Славейче“ с. Лесново, община Елин Пелин

Поощрителна награда

Дарина Фердинандова – 6 години, ДГ „Зорница“ с. Ореш

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)

I място

Елена Георгиева Габровска – 11 години, V „б“ клас при СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов

II място

Вилислава Кирилова Петрова – 8 години, Кръжок „Трудолюбие“ към НЧ „Слънце – 1925“ с. Алеково

III място

Галена П. Георгиева – 4 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15)

I място

Йорданка Б. Генева – 7 клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

II място

Леа Ганева – 14 години, СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов

III място

Не се присъжда

IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (16-18)

I място

Божидар Бойков Атанасов – 17 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов

II място

Ивона Петкова Асенова – 16 години, Кръжок „Трудолюбие“ при НЧ „Слънце – 1925“ с. Алеково

III място

Преслава Руменова Кожухарова – 18 години, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов

КАТЕГОРИЯ „МАРТЕНИЦА“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6)

I място

ДГ „Радост“ село Царевец, изнесена група с. Алеково Група „Детелина“, ДГ „Чиполино“ гр. Свищов

II място

ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“ гр. София Никол-Катрин Красимирова Каравелова – II група при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов

III място

Данай Мирославов Цветанов – 4 години и Ферай Хасан – 6 години, ДГ „Калина Малина“ гр. Свищов Дарина Фердинандова – 6 години, ДГ „Зорница“ с. Ореш

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)

I място

Стефан Ивайлов Данаилов – III „в“ клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов

II място

Иван Чергаров – 10 години, Център за обществена подкрепа гр. Свищов Денис Илиев – 8 години, Център за обществена подкрепа гр. Свищов

III място

Габриела Иванова Иванова – 7 години, I „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов Елиза Върбанова Илиева – 9 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов

Поощрителна награда

Виктория Мирославова Симеонова – 7 години, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава

III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15)

I място

Христина Петрова Кирякова – 12 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов

II място

Илиян Анатолиев Илиев – 9 клас, СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов

III място

Даяна Светославова Димитрова – 13 години, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава

IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (16-18)

Не се присъжда

КАТЕГОРИЯ „ПАНО“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-6)

I място

II група „Звездички“ при ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов Виктория Бориславова Илиева – IV група ДГ „Слънчо“ гр. Свищов

II място

Никола Павлов – III „б“ група „Слънчице“ при ДГ „Радост“

III място

Група „Слънчице“ при ДГ „Слънчо“ гр. Свищов ДГ „Радост“ с. Царевец – изнесена група с. Алеково III група „Лъвчета“ при ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов

Поощрителна награда

Тунай Мезбурев Чакмаков – 5 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов Рая Росенова Рачева – 6 години и Ферай Хасан – 6 години, ДГ „Калина Малина“ ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Хаджидимитрово

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (7-11)

I място

Станислава Ангелова Тодорова – 8 години, II „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов

II място

Мелани Дончева – I „а“ клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов Кристияна Красенова Захариева – 7 години, I-во СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище

III място

Владислав Маринов – 10 години, III „а“ клас при СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов София Евгениева Георгиева – 11 години, Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов

Поощрителна награда

Александра Анатолиева Александрова – 10 години, IV „в“ клас при СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов Работилница „Сръчни ръце“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила Мартин Георгиев Янков – 9 години, II клас при ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов

III и IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (12-15/16-18)

Не се присъжда