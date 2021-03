Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Възстановени филми на Чарли Чаплин ще бъдат пуснати по кина в цял свят

Сто години след като легендарният Чарли Чаплин режисира и участва в първия си пълнометражен ням филм „Хлапето“, някои от най-известните му ленти са в процес на възстановяване, за да бъдат пуснати по кина в целия свят, предаде Ройтерс.

Френската филмова компания mk2 и международният дистрибутор Piece of Magic посочват в изявление, че са обединили усилия, за да отбележат 100-годишнината от излизането на екран на „Хлапето“.

Възстановените в 2К и 4К формат филми включват класики на Чаплин като „Треска за злато“, „Светлините на града“, „Циркът“, „Модерни времена“ и „Великият диктатор“.

Компания mk2 ще пусне 4К версия на „Хлапето“ във Франция през есента. Дистрибуторите от Piece of Magic ще работят със своята мрежа от изложители, за да пуснат филма и другите възстановени ленти в около 50 територии по света.

„През 1921 г. „Хлапето“ затвърди славата и необикновените умения на Чарли Чаплин в киноизкуството“, се посочва в изявлението, направено от главния изпълнителен директор на mk2 Натанаел Кармиц. „Струва ни се уместно тази година, в партньорство с Piece of Magic, да върнем Чаплин в кината по целия свят и да продължим да поддържаме творческото му наследство, чествайки неговите модерност и емоции, които са живи и днес“, допълва той.

Двете компании съобщават още, че по случай 100-годишнината ще има нови плакати и трейлъри, предназначени за „съвременната публика“.

Източник: БТА