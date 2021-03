13 ученици от ПМГ с отлични резултати за национална олимпиада по IT

От 14 ученици от ПМГ, които се явили на областен кръг на олимпиадата по IT, 13 имат над 80 от 100 точки и са предложени за участие в национален кръг. Сега всичко е в ръцете на националната комисия и се чака с нетърпение нейното решение, съобщи преподавателят по

информационни технологии в училището Георги Игнатов. Той ръководи отбори с деца в тази област от 2007 г., а от шест години е учител в ПМГ. През миналата година 7 негови възпитаници са стигнали до националния кръг на олимпиадата, а двама са били приети във вузове без изпити.

С най-много точки – 97, са Делян Бойчев от IX „в” и Мартин Маринов от XII „в” с проекта taxiZilla. Това е иновативна web система – посредник между клиент, таксиметров шофьор и фирма. С 95 точки са Петя Игнатова и Александър Лалов от X „д” с тяхното 3D приложение C-Driver. То ще улесни изучаването на пътните знаци от малките ученици, докато се забавляват, управлявайки автомобил.

92 точки получи проектът Military FS на Емил Нешков и Емил Долчинков от IX „д”, в който ще научите повече за самолетите от Втората световна война, докато самите вие сте пилот. С 90 точки са проектите If We Don’t Stop на Илиян Чергански и Николай Симеонов и „Откривателят“ на Давид Петков и Иво Недев, и четиримата от IX „д”. If We Don’t Stop ще ни научи да ценим природата и да бъдем отговорни, а в „Откривателят” ще търсим съкровища. И двата проекта са 3D игри от първо лице с отлична графика.

84 точки получи Самуил Николов от X „д” с проекта InternXchange. Това е онлайн платформа – посредник между IТ фирми и ученици, които търсят стаж. „Войната при Сталинград“ е 3D игра на Мартин Петков от VIII „д” в ПМГ и Христо Трендафилов от VIII клас в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”. За историческия екшън от първо лице двамата получиха 82 точки. Деница Иванова от VIII „д” се представи с web сайта „Геометрия – подготовка за матурата в VII клас“, който е отличен помощник на седмокласниците преди матурата по математика. За сайта, който изобилства от задачи, примери, пробни матури и теорияq Деница получи 51 точки.

„Всичко това се дължи на 6 месеца труд, които си струваха. Но не сме приключили. Трудното едва сега започва за IТ отбора ми”, сподели още Георги Игнатов.

Нели СУКОВА

Сн. личен архив