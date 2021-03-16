BEYONCÉ СТАНА НАЙ-НАГРАЖДАВАНИЯ АРТИСТ-ЖЕНА В ИСТОРИЯТА НА НАГРАДИТЕ ГРАМИ
Beyoncé спечели 28-мата си награда Грами на престижната церемония в неделя, след като получи цели 4 златни грамофона за „Най-добро R&B изпълнение“ в песента „Black Parade“, „Най-добро музикално видео“ за „Brown Skin Girl“, както и „Най-добро рап изпълнение“ и „Най-добра рап песен“ за участието си в хита на Megan Thee Stallion – „Savage“. Beyoncé бе и най-номинираният артист на наградите тази година с общо 9 номинации.
9 годишната дъщеря на Beyoncé – Blue Ivy Carter, се превърна във втория най-млад артист в историята, спечелил Грами, благодарение на колаборацията с майка си в песента „Brown Skin Girl.“
Beyoncé дели второто място за най-награждаван артист в историята с продуцента и мултиинструменталист Quincy Jones, като първото място продължава да е отредено на покойния диригент Georg Solti с впечатляващ брой от 31 спечелени Грами.
Вижте пълния списък с награди Грами на Beyoncé, включително първите й три златни грамофона като част от Destiny’s Child:
СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ ГРАМИ
Say My Name – R&B песен
Say My Name – R&B изпълнение от дуо или група с вокали
Survivor – R&B изпълнение от дуо или група с вокали
Dangerously In Love – Cъвременен R&B албум
Dangerously In Love 2 – Вокално R&B изпълнение на артист-жена
The Closer I Get To You (Luther Vandross) – R&B изпълнение от дуо или група с вокали
Crazy In Love – Rap/Sung колаборация
Crazy In Love – R&B песен
So Amazing (Stevie Wonder) – R&B изпълнение от дуо или група с вокали
B’Day – Cъвременен R&B албум
I Am…Sasha Fierce – Cъвременен R&B албум
Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes – Cъвременен R&B албум
Single Ladies – Вокално R&B изпълнение на артист-жена
At Last – Традиционно R&B изпълнение
Halo – Вокално поп изпълнение на артист-жена
Single Ladies – R&B песен
Single Ladies – Песен на годината
Single Ladies – Вокално R&B изпълнение на артист-жена
Love On Top – Традиционно R&B изпълнение
Beyoncé – Албум със съраунд звук
Drunk in Love – R&B изпълнение
Drunk in Love – R&B песен
Lemonade – Съвременен ърбън албум
Formation – Музикално видео
Homecoming – Музикален филм
Savage Remix – Рап изпълнение
Savage Remix – Рап песен
Brown Skin Girl – Музикално видео