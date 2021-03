BEYONCÉ СТАНА НАЙ-НАГРАЖДАВАНИЯ АРТИСТ-ЖЕНА В ИСТОРИЯТА НА НАГРАДИТЕ ГРАМИ

Beyoncé спечели 28-мата си награда Грами на престижната церемония в неделя, след като получи цели 4 златни грамофона за „Най-добро R&B изпълнение“ в песента „Black Parade“, „Най-добро музикално видео“ за „Brown Skin Girl“, както и „Най-добро рап изпълнение“ и „Най-добра рап песен“ за участието си в хита на Megan Thee Stallion – „Savage“. Beyoncé бе и най-номинираният артист на наградите тази година с общо 9 номинации.

9 годишната дъщеря на Beyoncé – Blue Ivy Carter, се превърна във втория най-млад артист в историята, спечелил Грами, благодарение на колаборацията с майка си в песента „Brown Skin Girl.“

Beyoncé дели второто място за най-награждаван артист в историята с продуцента и мултиинструменталист Quincy Jones, като първото място продължава да е отредено на покойния диригент Georg Solti с впечатляващ брой от 31 спечелени Грами.

Вижте пълния списък с награди Грами на Beyoncé, включително първите й три златни грамофона като част от Destiny’s Child:

СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ ГРАМИ

Say My Name – R&B песен

Say My Name – R&B изпълнение от дуо или група с вокали

Survivor – R&B изпълнение от дуо или група с вокали

Dangerously In Love – Cъвременен R&B албум

Dangerously In Love 2 – Вокално R&B изпълнение на артист-жена

The Closer I Get To You (Luther Vandross) – R&B изпълнение от дуо или група с вокали

Crazy In Love – Rap/Sung колаборация

Crazy In Love – R&B песен

So Amazing (Stevie Wonder) – R&B изпълнение от дуо или група с вокали

B’Day – Cъвременен R&B албум

I Am…Sasha Fierce – Cъвременен R&B албум

Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes – Cъвременен R&B албум

Single Ladies – Вокално R&B изпълнение на артист-жена

At Last – Традиционно R&B изпълнение

Halo – Вокално поп изпълнение на артист-жена

Single Ladies – R&B песен

Single Ladies – Песен на годината

Single Ladies – Вокално R&B изпълнение на артист-жена

Love On Top – Традиционно R&B изпълнение

Beyoncé – Албум със съраунд звук

Drunk in Love – R&B изпълнение

Drunk in Love – R&B песен

Lemonade – Съвременен ърбън албум

Formation – Музикално видео

Homecoming – Музикален филм

Savage Remix – Рап изпълнение

Savage Remix – Рап песен

Brown Skin Girl – Музикално видео