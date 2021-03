Кога интуицията помага

Благодарение на британския автор Малкълм Гладуел и Нобеловия лауреат Даниел Канеман, ние сме наясно с рисковете, които носи прекомерното разчитане на интуицията при вземането на важни решения. В свята книга „Blink” Гладуел твърди, че макар нашето подсъзнателно мислене да е „мощна сила, то може да бъде разсеяно и парализирано“. В своята класика „Thinking, Fast and Slow“ Канеман пише, че нашият инстинкт може да ни провали в случаите, когато неволно прилагаме познати модели на поведени към непознати обстоятелства и ситуации.

Истината е, че повечето от нас са прекарали голяма част от живота си в развитието на рационалното си мислене и разчитат единствено на ума си, когато правят важни житейски избори. Дори в бизнеса, редица компании, сред които и Amazon, поставят чистите данни в основата на своите фирмени култури.

На този фон моgе да останете изненадани от факта, че много от най-успешните лидери и иноватори в света се обръщат към интуицията си преди вземането на важни решения.

В своя бестселър „How to Lead: Wisdom From the World’s Greatest CEOs, Founders, and Game Changers“ Дейвид Рубенстийн отбелязва, че основателят на Amazon Джеф Безос всъщост е идеален пример за това.

„Без е брилянтен човек, който е изградил успешна компания – компания, която се оповава на данните. Повечето хора, които са успешни, особено в света на бизнеса, са имали идея – интуиция, която ги е тласнала към действие. Те не са изградили компаниите си върху някакъв задълбочен анализ, а на базата на идея. Уорън Бъфет взима инвестиционни решения в рамките на минути. Ако Стив Джобс разчиташе на аналитично мислене, не смятам, че щеше да създаде Apple”, казва той.

Ако се чудите как великите лидери успяват да съчетаят своята интуиция с фокуса си върху емпирични данни, то отговорът се крие в това, че интуицията не е само един вид. Има няколко типа полезна интуиция и тяхното разбиране ще ви помогне да бъдете по-успешни във вземането на решения.

Интуиция, базирана на експертно познание

Така нареченото „бързо мислене“ е една от най-добре познатите форми на интуиция. Както казва Канеман, тя оперира автоматично и скоростно, понякога импулсивно. Макар че според него тя често греши, този тип интуиция може да бъде много полезен, когато се използва при добре познати модели и предизвикателства.

Вземете за пример една опитна медицинска сестра, която казва на своя новоназначена колежка да се подготви и да уведоми лекар, че един от пациентите им e на път да има сърдечен арест. В рамките на час това често се случва. Сестрата може да не е знаела как да обясни прогнозата си, но нейният опит я е научил да вижда най-различни признаци, като например начинът, по който диша пациента, цвета на кожата му и други сигнали, които се крият в подсъзнанието й. Когато тя забележи тези добре познати модели, сестрата предприема бързи действия.

Интуиция, базирана на необяснимо познание

Когато се сблъскваме с нов проблем, с чието разрешаване нямаме опит, най-честата ни първа реакция е да се замислим, да се почешем по главата и да се откажем от търсенето на решение. След това обаче се захващаме с някаква друга дейност, като например кратка разхода в парка или топла баня, когато изведнъж ни идва прозрение, носещо решението на нашия проблем. Когато даваме на ума си време да обработи проблемите зад завесите, той често ни дава отговорите, от които се нуждаем.

Алберт Айнщайн често е подчертавал стойността на интуицията, описвайки собствените си теории като „свободно изобретение на въображението“, а не резултат от строг анализ. „Няма логически пътища към тези естествени закони“, пише той.

Барбара Коркоран, основателка на империята за недвижими имоти Corcoran Group, вярва, че дължи голяма част от успеха си на това, че се е доверявала на своята интуиция.

„Трябва да се вслушвате във вътрешния си глас. Знам че е странно, защото всичко в образователната ни система ни казва да се вслушваме в мозъка си. Учат ни да слушаме и анализираме. А води до Б, В води до Г. В реалния живот обаче нещата не работят по-този начин. Понякога А води до Ж, след което се връща на Б. В тези случаи помага единствено интуицията“, казва тя.

Източник: обекти.бг