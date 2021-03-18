четвъртък, март 18, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

18 четения
Спорт 

Областна футболна група – Юг, XII кръг

БОРБА БГ 0 коментара

Резултати:

ФК „Вихър” Добри дял – ФК „Рудановски” Константин 1:3

ФК „Олимпиакос” Никюп – ФК „Ботев” Горско Ново село 1:2

ФК „Спортист” Козаревец – ФК „Ботев” Дебелец 4:1

ФК „Първомайци” – ФК „Росица „Поликраище 2:2

ФК „Владислав” Джулюница – ФК „Победа” Кесарево 8:0

Класиране:

1. ФК „Спортист” Козаревец 39:12 28 т.

2. ФК „Първомайци” 51:16 28 т.

3.ФК „Рудановски” Константин 31:13 24 т.

4. ФК „Росица”Поликраище 27:13 22 т.

5. ФК „Ботев” Горско Ново село 27:22 18 т.

6. ФК „Владислав” Джулюница 33:24 18 т.

7. ФК „Янтра” Драганово 12:17 13 т.

8. ФК „Ботев” Дебелец 24:29 13 т.

9. ФК „Вихър” Добри дял 14:21 6 т

10. ФК „Победа” Кесарево 6:66 4 т.

11. ФК „Олимпиакос” Никюп 8:38 3 т.

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