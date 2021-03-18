Областна футболна група – Юг, XII кръг
Резултати:
ФК „Вихър” Добри дял – ФК „Рудановски” Константин 1:3
ФК „Олимпиакос” Никюп – ФК „Ботев” Горско Ново село 1:2
ФК „Спортист” Козаревец – ФК „Ботев” Дебелец 4:1
ФК „Първомайци” – ФК „Росица „Поликраище 2:2
ФК „Владислав” Джулюница – ФК „Победа” Кесарево 8:0
Класиране:
1. ФК „Спортист” Козаревец 39:12 28 т.
2. ФК „Първомайци” 51:16 28 т.
3.ФК „Рудановски” Константин 31:13 24 т.
4. ФК „Росица”Поликраище 27:13 22 т.
5. ФК „Ботев” Горско Ново село 27:22 18 т.
6. ФК „Владислав” Джулюница 33:24 18 т.
7. ФК „Янтра” Драганово 12:17 13 т.
8. ФК „Ботев” Дебелец 24:29 13 т.
9. ФК „Вихър” Добри дял 14:21 6 т
10. ФК „Победа” Кесарево 6:66 4 т.
11. ФК „Олимпиакос” Никюп 8:38 3 т.