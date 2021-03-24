Областна футболна група – Юг, XIII кръг. Резултати
ФК „Ботев” Горско Ново село – ФК „Янтра” Драганово 2:0
ФК „Ботев” Дебелец – ФК „Вихър” Добри дял 1:2
ФК „Рудановски” Константин – ФК „Владислав” Джулюница 2:1
ФК „Росица” Поликраище – ФК „Олимпиакос” Никюп 4:2
ФК „Победа” Кесарево – ФК „Първомайци” 0:5
ФК „Спортист” Козаревец – почива
Класиране:
ФК „Първомайци” 56:16 31 т.
ФК „Спортист” Козаревец 39:12 28 т.
ФК „Рудановски” Константин 33:14 27 т.
ФК „Росица” Поликраище 31:15 25 т.
ФК „Ботев” Горско Ново село 29:22 21 т.
ФК „Владислав” Джулюница 34:26 18 т.
ФК „Янтра” Драганово 12:19 13 т.
ФК „Ботев” Дебелец 25:31 13 т.
ФК „Вихър” Добри Дял 16:23 9 т.
ФК „Победа” Кесарево 6:71 4 т.
ФК „Олимпиакос” Никюп 10:42 3т.