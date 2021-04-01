Вашите онлайн обяви на 1 април, четвъртък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, нов, широк център, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 100 кв., център, 54 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ, двустаен, завършен, до мола, 0895 269 196. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, тристаен, след ремонт, 110 кв. м., Горна Оряховица, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, 75 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

НОВО жилище в „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 750 кв. м, 19 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА за ремонт в Дебелец, 33 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, широк център, 52 700 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 59 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 54 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 44 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВЕ стаи, бул. „Габровски“, 2 етаж, 35 000 Е ,0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, „Бузлуджа“, 43 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, център, 59 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 79 500 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 23 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, „Търново Хилс“, 57 900 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, завършен, център, 73 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА с гараж, Велико Търново, 190 кв., плоча, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН етаж от къща с двор, 58 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални и гараж, „Картала“, 68 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, тухлен, „Колю Фичето“, 3 етаж, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САНИРАНО жилище с две спални, до „Била“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 400 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

„КАРТАЛА“, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 3 етаж, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в „Картала“, на три етажа, с гараж, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА гарсониера до пожарната, 70 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Ален мак“, 90 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Краков“, 53 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 56 300 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна гарсониера, тухла, център, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, тухла, широк център, 29 500 Е, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА за ремонт, с три спални в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 186 кв., 125 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 65 кв., юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, на шпакловка, 35 535Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, на шпакловка, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РПЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702 122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН с гараж, 131 кв., 68 000Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, ремонтирана, юг, 52 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, ремонтиран, Лясковец, 0887 225 503. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-27

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария до Езикова гимназия, 65 000 евро, 0896 907 991. 50-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ЕДНОСТАЕН в кв. „Картала“, 40 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 400 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 33 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ДВУЕТАЖНА, тухлена, с панорама, Еленски балкан, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

КЪЩА с двор, център, с. Ресен, първи етаж – магазин, втори живущ, 0888 142 111. 21-20

ПРОДАВАМ гарсониера в ж.к. „Бузлуджа“, цена 54 000 лв., 0882 479 336. 20-16

КЪЩА, Шемшево, център, 0988 886 061. 20-15

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3

ПАРЦЕЛ в Шемшево, 1000 м2, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, обзаведен, 0896 840 710. 3-3

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ с три спални, гледка към парк „Дружба“, 0896840710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ, изток, ет. 3, 62 м2, акт 16, 40 000 евро, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3

МОНОЛИТЕН етаж от къща в центъра, 76 кв. м, 0894 678 682. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН, довършен, с гараж и панорамна гледка, до парк „Дружба“, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, с една спалня, ул. “Димитър Буйнозов“, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА с три спални, кухня и двор в кв. „Асенов“, 45 000 евро, 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3

МАСИВНА къща в Шемшево, с втора къща за гости в двора, 0897 964 729. 3-3

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН с гараж и таван, до „Практикер“, 0894 678 682. 3-3

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3

МОНОЛИТЕН, спалня, хол, дневна с кухненски бокс, до стара болница, 53 000 Е, 0894 678 682. 3-3

ПАНОРАМЕН етаж с гараж, две сутеренни стаи, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-3

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-3

ТРИЕТАЖНА къща с два магазина в Горна Оряховица, 55 000 евро, 0894 678 682. 3-3

МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-3

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВАМ двустаен апартамент, 53 м2, кв. “Бузлуджа“, саниран, 30 000 евро, 0893 600 390. 10-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, внос от Испания, 131 коня, регистриран, 3800 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-6

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-188

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-6

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-5

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ угоени зайци, 0886 173 393. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-695

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВАМ гараж – център, 0878 434 545.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВАМ коли за скрап от място, 0888 627 586. 42-38

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-9

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

СТУДИО, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 140 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО с двор, след основен ремонт, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 110 кв., 500 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с газ, 0887 225 503. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНА гарсониера, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до Езикова гимназия, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, четиристаен, в центъра, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до ректората на ВТУ, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център, с двор, 3 спални, 540 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ с кухня и двор, топ център, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен до мола, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, юг, 490 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, ново строителство, център, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, панорама, 0879 548 092.

СТУДИО, луксозно, „Варуша“, с двор, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

ЛУКСОЗЕН, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул.“Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-3

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-3

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-3

ГАЗИФИЦИРАН апартамент с две спални, център, 0896 840 710. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. “България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 450 лева, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ, бул.“България“, 400 лева, 0896 840 710. 3-3

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-3

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, ул. “Възрожденска”, 400 лв., 0897 964 729. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, над магазин „Царевец“, 420 лв., 0894 678 682. 3-3

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с една спалня, южен, до театъра, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

НОЩУВКИ, 0876 186 427. 21-2

ДАВАМ самостоятелна квартира на приземен етаж, полуобзаведена, до пазара, 0878 791 588. 6-1

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

ГАРСОНИЕРА „Пишмана“, 200 лв., 0887 259 251. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в топ център, тераса, юг, реклама, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 1500 лв.,0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН с витрина на два главни булеварда, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, работещ бизнес, 1200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 300 лв., 0894 678 682. 3-3

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3

ОФИС ателие с кухненски бокс и санитарен възел, 250 лв., 0894 678 682. 3-3

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-301

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-240

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-104

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-90

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-758

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-188

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-854

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-683

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-276

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-373

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-252

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-252

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-240

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-240

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-240

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-240

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-221

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 135-101

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-39

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-47

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 47-24

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-4

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 35-24

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви, 0877 813 172. 30-23

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-20

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-14

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-13

ПЛАМЕН Огнянов Аспарухов ЕООД, всички строително-ремонтни дейности, 0878 759 499. 21-13

РЕМОНТ на покриви, 0886 526 499. 21-11

ЧИСТИ ями, 0886 526 499. 21-11

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, плочи, огради, замазки, мазилки и други, 0879 408 361. 21-10

КЪРТИ, чисти, извозва, събаряне на постройки и други, 0879 408 361. 21-10

ТАПИЦЕР, 0882 855 859. 21-9

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-6

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-3

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 22-2

ИЗВЪРШВАМ боядисване на апартаменти, къщи и гаражи с латексови и фасагенни бои, 0884 695 190.

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 6-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

КРЕМАТОРИУМ Варна, агенция „Васил Галев“. Денонощно подготвя, организира погребения, кремации, 0888 352 857. 100-87

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-72

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-72

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-28

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-3

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител (мъж). Управление на автомобил, работа с компютър, 0896 77 57 57.

ТЪРСЯ шофьор снабдител на бусче за разнос на храна, 0878 952 305. 15-11

ФИРМА търси баничар, ситничар, 0878 899 363, 0877 976 261. 5-5

ФИРМА търси охранители, мъже и жени, 0889 474 223. 5-4

АВТОКЪЩА търси работник до 35 г., 0878 214 100. 11-4

СЛАДКАРСКИ цех – гр. Дебелец, търси да назначи работници. Осигурен транспорт, 0896 362 526. 5-3

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-13