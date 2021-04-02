Северозападната Трета лига, XXIV кръг. Резултати
„Бдин” (Видин) – „Локомотив” (Дряново) 2:0
„Етър-2” (Велико Търново) – „Вихър” (Славяново) 0:1 (0:1)
„Севлиево” (Севлиево) – „Янтра” (Полски Тръмбеш) 1:1
„Спартак” (Плевен) – „Локомотив” (Мездра) 2:0 (0:0)
„Трявна” (Трявна) – „Пещера” (Галата) 0:2 (0:0)
„Левски 2007” (Левски) – „Дреновец” (Дреновец) 1:1
„Първа атомна” (Козлодуй) – „Ботев-2” (Враца) 2:0
„Академик” (Свищов) – „Партизан” (Червен бряг) 2:2 (1:1)
„Левски” (Лом) – „Павликени” (Павликени) 2:0 (1:0)