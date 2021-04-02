петък, април 2, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Спорт 

Северозападната Трета лига, XXIV кръг. Резултати

БОРБА БГ 0 коментара

„Бдин” (Видин) – „Локомотив” (Дряново) 2:0

„Етър-2” (Велико Търново) – „Вихър” (Славяново) 0:1 (0:1)

„Севлиево” (Севлиево) – „Янтра” (Полски Тръмбеш) 1:1

„Спартак” (Плевен) – „Локомотив” (Мездра) 2:0 (0:0)

„Трявна” (Трявна) – „Пещера” (Галата) 0:2 (0:0)

„Левски 2007” (Левски) – „Дреновец” (Дреновец) 1:1

„Първа атомна” (Козлодуй) – „Ботев-2” (Враца) 2:0

„Академик” (Свищов) – „Партизан” (Червен бряг) 2:2 (1:1)

„Левски” (Лом) – „Павликени” (Павликени) 2:0 (1:0)

 

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