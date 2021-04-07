СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА, 25 КРЪГ, 07.04.2021 Г., 17.00 Ч. (СРЯДА)
„Партизан“ (Червен бряг) – „Първа Атомна“ (Козлодуй)
Милен Въжарски, Тихомир Маринов, Иван Атанасов, Димитър Върбанов
„Локомотив“ (Мездра) – „Севлиево“ (Севлиево)
Венцислав Кознички, Ивайло Атанасов, Николай Михайлов, Николай Малджански
„Ботев“ 2 (Враца) – „Левски 2007“ (Левски)
Георги Гинчев, Георги Дойнов, Милен Арабаджиев, Николай Недков
„Янтра“ (П. Тръмбеш) – „Етър ВТ“ 2 (В. Търново)
Владимир Кирилов, Даниел Ников, Георги Георгиев, Николай Косев
„Вихър“ (Славяново) – „Локомотив 1927“ (Дряново)
Стилян Колев, Илиян Капарашев, Ивайло Петров, Христофор Петков
„Левски-Лом 2020“ (Лом) – „Бдин 1923“ (Видин)
Владимир Велев, Ивелин Конов, Кристиян Минков, Илия Семов
„Дреновец“ (Дреновец) – „Трявна“ (Трявна)
Ивайло Данчев, Димитър Стоянов, Славян Бойков, Славян Добрев
„Павликени“ (Павликени) – „Академик“ (Свищов)
Петър Кузев, Мартин Мачев, Александър Апостолов, Ивайло Благоев
„Пещера“ (Галата) – „Спартак Плевен“ (Плевен)
Росен Гановски, Даниел Цолов, Тихомир Папазов, Калин Кинов