сряда, април 7, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

57 четения
Спорт 

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

БОРБА БГ 0 коментара

СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА, 25 КРЪГ, 07.04.2021 Г., 17.00 Ч. (СРЯДА)

 

„Партизан“ (Червен бряг) – „Първа Атомна“ (Козлодуй)

Милен Въжарски, Тихомир Маринов, Иван Атанасов, Димитър Върбанов

„Локомотив“ (Мездра) – „Севлиево“ (Севлиево)

Венцислав Кознички, Ивайло Атанасов, Николай Михайлов, Николай Малджански

„Ботев“ 2 (Враца) – „Левски 2007“ (Левски)

Георги Гинчев, Георги Дойнов, Милен Арабаджиев, Николай Недков

„Янтра“ (П. Тръмбеш) – „Етър ВТ“ 2 (В. Търново)

Владимир Кирилов, Даниел Ников, Георги Георгиев, Николай Косев

„Вихър“ (Славяново) – „Локомотив 1927“ (Дряново)

Стилян Колев, Илиян Капарашев, Ивайло Петров, Христофор Петков

„Левски-Лом 2020“ (Лом) – „Бдин 1923“ (Видин)

Владимир Велев, Ивелин Конов, Кристиян Минков, Илия Семов

„Дреновец“ (Дреновец) – „Трявна“ (Трявна)

Ивайло Данчев, Димитър Стоянов, Славян Бойков, Славян Добрев

„Павликени“ (Павликени) – „Академик“ (Свищов)

Петър Кузев, Мартин Мачев, Александър Апостолов, Ивайло Благоев

„Пещера“ (Галата) – „Спартак Плевен“ (Плевен)

Росен Гановски, Даниел Цолов, Тихомир Папазов, Калин Кинов

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