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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Горещи новини Общество 

Вижте къде ще спира водата днес

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“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт на водопроводната мрежа, на 26.04.2021г. (Понеделник) до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Джулюница.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 26.04.2021г. (Понеделник) от 10:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването за кв. „Варуша“.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 26.04.2021г. (Понеделник) от 09:30ч. до 15:30ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. „Христо Донев“, ул. „Йордан Вишовградски“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Никола Кабакчиев“, „Генерал Сава Муткуров“, ул. „Димитър Благоев“, „Емилиян Станев“, ул. „Иван Хаджидимитров“.

 

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