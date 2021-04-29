Великден във Велико Търново! Програма
1 май 2021 година – Възкресение Христово
21,00 ч., площад „Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“
23,00 ч., пред Катедрален храм „Рождество Богородично“
Пасхално богослужение
24,00 ч., пред Катедрален храм „Рождество Богородично“
Изнасяне на Благодатния огън. Звън на всички църковни камбани, възвестяващ Христовото Възкресение.
Възкресна света литургия.
2 май 2021 година – Второ Възкресение
11,00 ч., пред храм „Възкресение Христово“
Богослужение за Второ Възкресение. Четене на св. евангелие на различни езици.
21,00 ч., площад „Цар Асен I“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“
6 май 2021 година – Гергьовден
21,15 ч., площад „Цар Асен I“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“
8 май 2021 година (събота)
21,15 ч., площад „Цар Асен I“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ по повод Деня на Европа