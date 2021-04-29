четвъртък, април 29, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Горещи новини Общество 

Великден във Велико Търново! Програма

БОРБА БГ 0 коментара

1 май 2021 година – Възкресение Христово

 

21,00 ч., площад „Цар Асен I”

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“

 

23,00 ч., пред Катедрален храм „Рождество Богородично“

Пасхално богослужение

 

24,00 ч., пред Катедрален храм „Рождество Богородично“

Изнасяне на Благодатния огън. Звън на всички църковни камбани, възвестяващ Христовото Възкресение.

Възкресна света литургия.

2 май 2021 година – Второ Възкресение

 

11,00 ч., пред храм „Възкресение Христово“

Богослужение за Второ Възкресение. Четене на св. евангелие на различни езици.

 

21,00 ч., площад „Цар Асен I

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“

6 май 2021 година – Гергьовден

 

21,15 ч., площад „Цар Асен I

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“

8 май 2021 година (събота)

 

21,15 ч., площад „Цар Асен I

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ по повод Деня на Европа

 

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