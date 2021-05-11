Северозападна Трета лига, XXX кръг. Резултати
„Локомотив“ (Дряново) – „Ботев-2“ (Враца) 2:1 (1:0)
„Трявна“ (Трявна) – „Академик“ (Свищов) 0:2 (0:0)
„Бдин“ (Видин) – „Локомотив“ (Мездра) 4:1 (0:0)
„Янтра“ (Полски Тръмбеш) – „Пещера“ (Галата) 4:0 (2:0)
„Вихър“ (Славяново) – „Дреновец“ (Дреновец) –
„Етър-2“ (Велико Търново) – „Партизан“ (Червен бряг) 0:1 (0:0)
„Севлиево“ (Севлиево) – „Павликени“ (Павликени) 3:1 (1:0)
„Спартак“ (Плевен) – „Левски 2020“ (Лом) 0:1 (0:1)
„Левски 2007“ (Левски) – „Първа атомна“ (Козлодуй) 2:1 (1:0)