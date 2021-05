Virginia Ballet се класира за световен конкурс в Англия

Virginia Ballet се завърна триумфално от националните танцови квалификации за световния конкурс Dance World Cup 2021 г. Нашите момичета отново ще представят В. Търново и България на световната сцена този август в Телфорд, Англия.

Сред медалистките има доста познати имена. Златен медал за Леа Николова с хореографията „Мазурка“. Злато за Леа и Красияна Гърдева с танца Someone in the crowd в стил джаз. Злато за Леа и Красияна със съвременната хореография „Ружа“. Златен медал завоюва Никол Мицова с техничния танц Zoom. Първо място спечелиха и Леа Попдончева и Радина Бонева с хореографията „Татарочки“. Със злато беше отличена и Богдана Лещакова, която се пребори за първото място в стил джаз с хореграфията Puttin’ on the Ritz.

Сребро получиха Леа, Красияна и Сиана Гецова за танца „Тарантела“ в характерни танци. Сребро получиха трите грации и с „Полонез“ в стил класически балет. Със сребърни медали се върнаха Дара Джанабетска и Никол Мицова с шоу хореографията Busy morning. Двете госпожици донесоха сребро и в характерни танци с „Ирландски танц“. Сребърна купа спечелиха Кристин Сутрова, Богнада Лещакова и Ина Маринова с пламенния испански танц Guahira. Сребърна купа спечели и груповата хореография на г-жа Казарина в класически балет – I look to You, в изпълнение на най-големите момичета.

С бронз бе отличен дуетът Леа Николова и Красияна Гърдева с „Белите котки“. Бронз завоюва Красияна Гърдева в съвременни танци с хореографията „Мулан – готови за битка“. Бронзови медали донесе танцът Another day of sun на прекрасните Девора Казарина, Леа Попдончева и Радина Бонева.

Същият състав грации спечели бронзова купа и в съвременни танци с Brightly shining sun. За България и Virginia Ballet на световната DWC2021 сцена ще танцува една от нашите грации – Радина Бонева, с класическа вариация „Есмералда“ и хореография в стил лирикъл Smile. Леа Николова с класическата вариация на „Репичка“ от балета „Чиполино“ също ще танцува на световните финали, представяйки страната и Virginia Ballet. На световна сцена ще се представят Богдана Лещакова и Кристин Сутрова с вдъхновяващата хореография Influence. Сиана Гецова също ще представи своето соло „Ирландски танц“ на световна сцена.

От школата не пропускат да се похвалят и със страхотни резултати на Дара Джанабетска в стил соло джаз с Jumpin’ Jack и тези на Ина Маринова в най-конкурентната категория – „Соло съвременни танци“, с хореографията Long journey, които се класираха в първата петорка.