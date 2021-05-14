Вашите онлайн обяви на 14 май, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария до „Езикова гимназия“, 61 800 Е, 0896 907 991. 50-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ЕДНОСТАЕН в кв. „Картала“, 40 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв, 0888 798 783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Драганово, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

ДВУСТАЕН, нов, широк център, 39 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ХУБАВА къща с плоча, с. Беляковец, двор 1134 кв. м, 77 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 100 кв., център, 54 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ двустаен, завършен, до мола, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ, юг и изток, 103 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 88 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

МАГАЗИН, „Бузлуджа“, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 750 кв. м, 19 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, отремонтиран, „Чолаковци“, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, широк център, 52 700 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 57 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 44 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВЕ стаи, ново строителство, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, Бузлуджа, 43 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, до „Практикер“, 3 етаж, южен, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, завършен, център, 73 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с две спални, 4 етаж, „Картала“, 56 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен тухлен, „Колю Фичето“, 3 етаж, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САНИРАНО жилище с две спални, до „Била“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 400 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран,, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

КАРТАЛА, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛИ в Дебелец и къща, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ, бул. „Габровски“, 3 етаж, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЖИЛИЩЕ до парк „Марно поле“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, четвърти етаж, „Зона Б“, 65 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 691 кв., 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 22 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Краков“, 53 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 56 300 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

КЪЩА за ремонт с три спални, в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 186 кв., 125 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до Стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 65 кв., юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, на шпакловка, 35 535 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОДАВАТ се три апартамента в к-с „Търново Хилс“, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, на шпакловка, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РПЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с гараж, 131 кв., 68 000Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, ремонтирана, юг, 52 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, ремонтиран, Лясковец, 0887 225 503. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-2

30 ДКА за жилищно строителство, до далекопровод, възможност за ФВЦ, 0878 221 658. 10-6

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево, 1000 м2, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, обзаведен, 0896 840 710. 3-1

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ изток, ет. 3, акт 16, 40 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ЧЕТИРИСТАЕН, монолитен, с гараж и таван в кв. “Зона Б“, 0894 678 682. 3-1

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-1

МОНОЛИТЕН, спалня, хол, дневна с кухненски бокс, до стара болница, 53 000 Е, 0894 678 682. 3-1

ПАНОРАМЕН етаж с гараж, две сутеренни стаи, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-1

КЪЩА, с. Любенци, 0885 345 000. 11-4

ПРОДАВА къща, с. Балван, цена по договаряне, 0886 808 548. 10-5

АПАРТАМЕНТ, 4 стаи, гараж. 1 етаж, гр. В. Търново, кв. „Акация“, 0884 744 355. 12-3

ПРОДАВА гараж, ул. „Клокотница“ 2, В. Търново, 0888 122 766. 3-2

ПРОДАВАМ тухлен гараж, 20 м2, с канал, Велико Търново, ул. „Магистрална“ N 6, цена 21 000 лв., 0887 826 123. 21-2

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767. 2-1

ДВОР с постройки в Първомайци, 0899 359 767. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, внос от Испания, 131 коня, регистриран, 3800 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВАМ Лада Нива, 1.7 I, 2001 г., 65 000 км, 3850 лв., 0896 775 757.

МИЦУБИШИ Каризма, 0895 677 576. 5-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-213

ДЪРВА, 0877 655 115. 30-30

ПРОДАВАМ официална рокля за абитуриентски бал, сватба или кръщене, [email protected] или 0878 199 921.

ТРАКТОР ЮМЗ с инвентар, 0883 507 430. 5-2

ПРОДАВАМ трактор и авторемарке, 0897 216 726. 2-1

ВТОРА употреба цигли – 30 ст., капаци – 1 лв., трактор Изеки с инвентар, 0886 594 908. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-722

КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-34

ИЗКУПУВАМ стари бракувани автомобили, 0887 875 947. 11-1

КУПУВАМ нови авточасти за Москвич, Жигули, Лада, 0878 115 499.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 450 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, Бузлуджа, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

СТУДИО, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“ с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО с двор, след основен ремонт, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 110 кв., 500 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с газ, 0887 225 503. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНА гарсониера, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център, с двор, 3 спални, 540 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ с кухня и двор, топ център, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен до мола, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до Кауфланд, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, юг, 490 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, ново строителство, център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, газифициран, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. “България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, панорама, 0879 548 092.

АПАРТАМЕНТ, обзаведен, лукс, център, 0878 221 658. 10-6

ТРИСТАЕН, обзаведен, срещу КАТ, 350 лв., 0877 672 724. 5-5

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111. 5-5

СТАЯ с голяма тераса до пазара, 160 лв., 0892 319 231. 6-5

ОБЗАВЕДЕНА мансарда зад „Практикер“, 45 м2, 250 лв., 0887 668 928. 5-5

СТУДИО, луксозно, „Варуша“, с двор, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

ЛУКСОЗЕН, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, нов, кв. ”Бузлуджа”, 0894 699 201. 3-1

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

ИЗЦЯЛО южен, с една спалня, 380 лв., 0894 699 201. 3-1

ГАЗИФИЦИРАН апартамент с две спални, център, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални на бул. “България”, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, бул. “България“, 400 лева, 0896 840 710. 3-1

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, над магазин „Царевец“, 450 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, южен, до театъра, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ДАВАМ гарсониера под наем, „Картала“, 0886 541 838. 5-4

БОКСОНИЕРА – 160 лв., гарсониера – 200 лв., необзаведени, 0877 838 397. 10-3

СУТЕРЕН, обзаведен, южно изложение, 0886 822 601, 0876 992 617. 5-2

МАЛОМЕРНА гарсониера, 150 лв., „Краков“ 10, 0885 454 101. 2-1

ДАВАМ етаж от къща, 0885 722 544.

ДАВА под наем гарсониера, 0888 407 055. 4-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в топ център, тераса, юг, реклама, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 1500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН с витрина на два главни булеварда, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, работещ бизнес, 1200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топ център, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв, 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин, на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-1

ОФИС магазин до парк „Дружба“, ниво улица, 35 кв. м, 280 лв., 0894 678 682. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

РЕСТОРАНТ, оборудван, 60 места, тераса с 30 места, център, 0878 221 658. 10-6

ДВЕ помещения – 50 м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 10-5

СКЛАД, кв. “Чолаковци“, 0885 345 000. 11-4

ПК гр. Долна Оряховица дава под наем квартален магазин – Запад, 160 м2, без оборудване, за връзка гр. Долна Оряховица, ул. „Г. Измирлиев“ 29, 0889 796 188. 5-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ПАРКОМЯСТО, ул. “Ал. Константинов“ N 10, 0885 345 000. 11-4

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-326

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-265

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-129

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-115

ГРАДСКО – 20 лв., извънградско – 0,45 лв. на километър, 0886 694 979. 21-20

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 30-20

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-5

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-3

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-783

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-213

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-879

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-708

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-298

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-396

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-277

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-277

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-265

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-265

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-265

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-265

ПОКРИВИ – нови и ремонт, хидроизолации, безшевни улуци, всичко за покрива. Фирма – гаранция. 0878 632 160. 250-246

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-126

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-64

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-72

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-1

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-8

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-45

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-15

УЛУЦИ – обшивки, хидроизолация, 0887 526 876. 21-21

ПОКРИВИ на ниски цени, 0894 272 136. 21-21

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 33-14

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-12

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, плочи, огради със собствен кофраж, мазилки, замазки, дренажи и мн. други, 0879 408 361. 42-12

КЪРТИ, чисти, извозва, събаряне на постройки и мн. Други, 0879 408 361. 42-12

ЦЯЛОСТНИ и частични ремонти на покриви, улуци и хидроизолация, 0886 526 499. 15-11

ПОЧИСТВАНЕ, изнасяне, извозване от къщи, тавани, мазета, гаражи и други услуги, 0886 526 499. 16-1

РЕМОНТ на покриви, хидроизолации, 0887 875 947. 11-1

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 11-1

БЕЗШЕВНИ улуци, 0887875 947. 11-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-9

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-6

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-6

СТРОИТЕЛНО-ремонтни услуги, гипсокартон, боядисване, шпакловка, фаянс, теракот и други, 0888 150 275. 10-5

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-5

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-4

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 7-1

РЕМОНТ на всякакви покриви, и с плочи, 0896 859 701. 2-1

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 32-1

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-1

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, хидроизолация, 0876 059 009. 21-1

ДУВАРИ, шахти, плочници, ремонти, 0885 760 850. 10-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-12

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-97

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-97

ФОТО/ВИДЕО

ВИДЕО/ ФОТО, 0894 542 628. 21-3

ПРЕВОДИ

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-2

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-28

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител (мъж). Управление на автомобил, работа с компютър, 0896 77 57 57.

ДЪВОДЕЛСКИ цех търси работници, 0887 822 963. 15-15

ТЪРСЯ водопроводчици. Добро заплащане, 0898 930 828. 15-15

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985. 21-14

ТЪРСИ скараджия, 0895 464 917. 30-11

ФИРМА търси хигиенистка до 45 г., 0897 883 943. 11-11

ТЪРСИМ продавач консултант на 4, 6, 8 часа, за хранителен магазин, 0878 606 144. 8-8

ТЪРСИМ помощник-готвач за топла точка в хранителен магазин, 0878 606 144. 8-8

ФИРМА търси ел.монтьори за жилищни инсталации, 0888 338 950. 17-8

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси да назначи машинен оператор, стругар, шивачка, 0618/62100/04. 11-7

ТЪРСЯ шофьор за разнос на храна в събота и неделя до обяд, 0878 952 305. 10-6

ФИРМА търси строител, 0887 812 045. 11-6

ФАБРИКА за химическо чистене търси шофьор за разнос на килими и хотелско бельо, приемчик-консултант на дрехи за химическо чистене, жена за работа в пералня. 0888 000 815. 5-5

ЗАКУСВАЛНЯ търси шофьор, 0896 641 609.10-5

ТЪРСЯ жена за гледане на лежащо болна жена. За две седмици в месеца – от 17 ч. до 8 ч. на другия ден сутринта (с преспиване), 0886 340 362. 15-4

ГОТВАЧ/КА – топла и студена кухня, сервитьори, Приморско, 0899 902 832. 4-4

ТЪРСЯ общ работник, ремонтни дейности, 30-50 лв. на ден, 0889 431 689. 8-4

ФИРМА търси жени за охрана на фабрика, 0889 474 223. 4-4

ХОТЕЛ в гр. В. Търново търси камериерка, 0888 378 206. 4-4

НАЕМА работници за отглеждане на малки пилета в с. Поликраище, 0886 844 916. 10-4

ГРЪЦКО бюро предлага работа за мъже, жени и семейства за Гърция и Германия (без език, до 65 г.), 0885 992 530. 9-3

ТЪРСИ автомонтьор, с. Самоводене – автоморга, 0889 548 545. 10-3

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД търси за гр. Габрово/ Велико Търново общи работници за изкопни, товаро–разтоварни и ремонтни дейности. Трудов договор, постоянна работа. Телефон за информация: 0889 029 190. 4-3

ТЪРСЯ работник до 35-годишна възраст за работа в автосалон. Изисквания: категория В, 0878 324 326. 20-2

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт http://24pflegebg.com, email [email protected], телефон, 0887 11 88 13.

АРМАТУРЕН двор търси да назначи общи работници, 0889 574 286. 5-1

ТЪРСЯ общ работник, добро заплащане, 0889 326 838. 2-1

АВТОМИВКА „Мираж“ търси персонал, 0988 885 102. 2-1

ТЪРСЯ жена за работа в пералня, 0878 899 900. 7-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-17