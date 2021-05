Деветдесет и шест годишен диджей от Хонконг се сбогува със слушателите си

Деветдесет и шест годишен хонконгски радио диджей се сбогува със слушателите си с парчето

„Time to Say Goodbye“, изпълнено от Сара Брайтман и Андреа Бочели, предаде АП.

„Аз бях дотук. Благодаря ви от сърце, че избрахте нашата радиостанция“, заяви Рей Кордейро на английски и кантонски, преди да се оттегли и да бъде излъчен поредният новинарски блок.

Така приключи кариерата на диджея, стартирала без прекъсване пред цели 52 години с неговото шоу „All the Way with Ray“. То започна да се излъчва по обществената радиостанция RTHK през 1970 година. През цялото това време на Рей Кордейро гостуваха суперзвезди от калибъра на Тони Бенет, „Бийтълс“, Клиф Ричард и всички изгряващи хонконгски звезди.

През 2000 г. Книгата на рекордите на Гинес удостои ветерана с титлата „Най-трайният диджей в света“. Феновете свойски го наричат „Чичо Рей“, а той през цялото време ги омайваше с плътния си и спокоен глас, със своя каскет и лесен за слушане репертоар.

За последното си шоу той се спря на хитове, сред които фигурираха изпълнения на „Карпънтърс“,Пери Комо и Луис Армстронг. „Мисля, че съм най-щастливият човек на света, заяви по-рано тази седмица диджеят-ветеран. Правих каквото обичах да правя – да обичам това, което обичам, и да не съжалявам за нищо!“.