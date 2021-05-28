Вашите онлайн обяви на 28 май, петък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево, 1000 м2, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-1

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, гледка към парк „Дружба“, 0896840710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ изток, ет. 3, акт 16, 40 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ЧЕТИРИСТАЕН, монолитен, с гараж и таван в кв. “Зона Б“, 0894 678 682. 3-1

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-1

ПАНОРАМЕН етаж с гараж, две сутеренни стаи, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-1

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до Езикова гимназия, 60 000 Е, 0896907991. 50-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 4, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв., 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ, юг и изток, 103 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 88 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

МАГАЗИН, „Бузлуджа“, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 750 кв. м, 19 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Самоводене,1117 кв., 16 360 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 57 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ, двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВЕ стаи, ново строителство, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 900 кв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, до „Практикер“, 3 етаж, южен, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, „Никола Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с две спални 4 етаж, „Картала“, 56 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, тухлен, „Колю Фичето“, 3етаж, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САНИРАНО жилище с две спални, до „Била“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 400 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран,, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

„КАРТАЛА“, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв.,72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА на Арбанаси, двор 690 кв., 0895 269 196. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен имот с гледка, „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 22 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“,11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв.,4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, на ул. „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Краков“, 53 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 56 300 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

КЪЩА за ремонт, с три спални в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 186 кв., 125 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 65 кв., юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, на шпакловка, 35 535 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, на шпакловка, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РПЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с гараж, 131 кв., 68 000Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, ремонтирана, юг, 52 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, ремонтиран, Лясковец, 0887 225 503. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-10

АПАРТАМЕНТ, 4 стаи, гараж. 1 етаж, гр. В. Търново, кв. „Акация“, 0884 744 355. 12-12

ПРОДАВАМ тухлен гараж, 20 м2, с канал, Велико Търново, ул. „Магистрална“ N 6, цена 21 000 лв., 0887 826 123. 21-11

ТРИСТАЕН тухлен апартамент, 80 м2, център, гр. Елена, 0889 485 447. 5-4

ПРОДАВАМ парцел, 650 м2, Козлуджа, 0887 586 013. 3-1

ПРОДАВАМ гараж в жк „Колю Фичето“, 0895 216 343. 3-1

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767. 2-1

ДВОР с постройки в Първомайци, 0899 359 767. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФОЛКСВАГЕН Пасат, 1.9 TDI, внос от Испания, 131 коня, регистриран, 3800 лв., 0883 357 116.

ПРОДАВАМ Лада Нива, 1.7 I, 2001 г., 65 000 км, 3850 лв., 0896 775 757.

ПРОДАВАМ автомобил Хонда – CRV 4х4, газ-бензин, 0897 963 991. 5-5

СУЗУКИ Вагон R+ 4х4, газ-бензин, 0897 963 991. 5-5

ПРОДАВАМ трактор и авторемарке, 0897 216 726.

ЗИМНИ гуми Cordiant, с джанти, 2 бр., 185/65/14, цена по договаряне, 0877 727 488.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-222

ПРОДАВАМ официална рокля за абитуриентски бал, сватба или кръщене, [email protected] или 0878 199 921.

ЦИГЛИ, двуканални, 0888 889 542. 10-4

ПРОДАВАМ механична инвалидна количка, два инвалидни стола, патерици и проходилка, ново козметично масажно легло, 0886 163 960. 7-2

ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПТИЦЕФЕРМА в с. Леденик продава кокошки носачки, 0886 844 916. 11-7

ПИЛНИ семейства, 10 бр., 0897 963 991. 5-5

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ , тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-730

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВАМ земи и гори, 0894 23 24 25. 2-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-41

ИЗКУПУВАМ стари бракувани автомобили, 0887 875 947. 11-11

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 10-5

ИЗКУПУВАМ книги, 0885 498 754.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТУДИО, луксозно, „Варуша“, с двор, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

ИЗЦЯЛО южен, газифициран с една спалня, „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1

ЛУКСОЗЕН, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лв., 0896 840 710. 3-1

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

ГАЗИФИЦИРАН апартамент с две спални, център, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, южен, ново строителство, до театъра, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

СТУДИО, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО с двор, след основен ремонт, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 110 кв., 500 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с газ, 0887 225 503. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНА гарсониера, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център с двор, 3 спални, 540 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ с кухня и двор, топ център, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв.,0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, юг, 490 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, ново строителство, център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадиона, газифициран, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, панорама, 0879 548 092.

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111. 11-9

ОТДАВАМ лукс апартамент, 0895 025 423. 10-9

ДАВАМ двустаен „Бузлуджа“, 0888 428 707. 11-8

КВАРТИРА, един човек, 0884 926 333, 0884 096 194. 5-4

СТАЯ с тераса и хазяйка, 100 лв., жк „Бузлуджа“, 0885 529 992. 9-4

ДАВАМ под наем апартамент, център, „Зеленка“ 24, лукс обзавеждане, 450 лв., 0878 610 656. 5-3

ГАРСОНИЕРА, широк център, „Краков“ 10, 160 лева, обзаведена, 0885 454 101. 7-2

АПАРТАМЕНТ, център, 0876 123 678.

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до мола, 350 лв., 0896 830 632.

ЕТАЖ от кооперация, 0885 277 408.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в топ център, тераса, юг, реклама, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 1500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН с витрина на два главни булеварда, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, работещ бизнес, 1200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топ център, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин, на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДАВАМ гараж – магазин, ул. “Полтава“, 0879 468 701.

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, център, 0888 654 106. 30-9

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-335

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-274

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-138

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-124

БУС 1,5 т, 0888 712 947. 30-29

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-11

ЗА ДОМА

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-792

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-222

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-888

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-717

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-307

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-405

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-286

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-286

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-274

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-274

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-274

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-274

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-135

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-73

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-80

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-10

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-17

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-54

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-24

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 33-23

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-21

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, плочи, огради със собствен кофраж, мазилки, замазки, дренажи и мн. други, 0879 408 361. 42-21

КЪРТИ, чисти, извозва, събаряне на постройки и мн. Други, 0879 408 361. 42-21

ПОЧИСТВАНЕ, изнасяне, извозване от къщи, тавани, мазета, гаражи и други услуги, 0886 526 499. 16-10

РЕМОНТ на покриви, хидроизолации, 0887 875 947. 11-10

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 11-10

БЕЗШЕВНИ улуци, 0887875 947. 11-10

ВСЯКАКВИ строителни ремонти, 0876 860 174. 21-15

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и други, 0886 644 258. 21-15

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, боя, 0886 064 822. 21-14

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-12

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-10

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 32-10

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 10-10

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, хидроизолация, 0876 059 009. 21-10

ДУВАРИ, шахти, плочници, ремонти, 0885 760 850. 10-10

УСЛУГИ с мини багер, автовишка, мини фандрома и самосвал, 0888 338 950. 10-9

ПОЧИСТВАНЕ, изнасяне, извозване от къщи, тавани, мазета, гаражи и други услуги, 0887 875 947. 10-5

РЕМОНТ на покриви и улуци, 0894 860 781. 5-4

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 12-4

РЕМОНТ на всякакви покриви, и с плочи, 0896 859 701. 2-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 7-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-21

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-6

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-6

ФОТО/ВИДЕО

ВИДЕО/ ФОТО, 0894 542 628. 21-12

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-37

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-11

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител (мъж). Управление на автомобил, работа с компютър, 0896 77 57 57.

ТЪРСИ скараджия, 0895 464 917. 30-20

ФИРМА търси ел.монтьори за жилищни инсталации, 0888 338 950. 17-17

ТЪРСЯ жена за гледане на лежащо болна жена. За две седмици в месеца – от 17 ч. до 8 ч. на другия ден сутринта (с преспиване), 0886 340 362. 15-13

ТЪРСЯ работник до 35-годишна възраст за работа в автосалон. Изисквания: категория В, 0878 324 326. 20-11

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт http://24pflegebg.com, email [email protected], телефон, 0887 11 88 13.

ТЪРСИ да назначи шофьори с категория C и общи работници, 0885 420 817. 11-8

КОМПЛЕКС в с. Арбанаси търси готвач мъж (топла/студена кухня) с опит. Необходима е шофьорска книжка и личен автомобил. Заплата 2000 лв., 0888 424 445. 10-7

ТЪРСИ майстор и общ работник за топлоизолация, 0882 664 473. 10-6

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-5

ФИРМА търси жени за охрана, 0889 474 223. 10-5

ХОТЕЛ-ресторант на морето, Лозенец, набира персонал. За контакти: Жана Георгиева, 0895 763 172. 3-2

ТЪРСИМ работник в малко производство на храни, без нощни смени, 0876 123 678. 1-1

НАЕМА механизатор, 0886 844 916. 11-2

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 94. 11-1

ТЪРСИМ баничар, ситничар, Г. Оряховица, 0877 976 261. 5-1

ФИРМА търси жена за работа в пералня, 0889 555 354. 5-1

ХОТЕЛ „Аквая“ търси камериерка, 0886 316 115. 3-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-2